Le migliori giacche femminili per andare in moto questa estate

Anche le donne amano andare in motocicletta e per questo è importante che facciano attenzione alla loro sicurezza con le migliori giacche.

Quando si va in moto la sicurezza è la prima cosa a cui bisogna pensare per evitare di farsi seriamente male, nel caso in cui potesse accadere un incidente. Per questo motivo le giacche da moto risultano molto importanti, poiché rappresentano uno degli strumenti di protezione da adottare. Bisogna tener conto di determinate caratteristiche come la vestibilità, le finiture e anche il design.

Nonostante si pensi che lo stile non sia fondamentale è ovvio che una giacca più vicina al nostro gusto personale ci farà sentire più a nostro agio e ci permetterà di sfoggiare un look trendy. È da almeno 10 anni che le aziende hanno cominciato a creare giacche appositamente per le donne, tenendo conto di tagli, costruzioni e grafiche che possono adattarsi meglio alle loro preferenze. Di seguito scopriamo le giacche da moto perfette per questa estate.

Giacche da moto femminili: i modelli imperdibili

Il giubbino Easy Wave creato da Alike presenta un taglio urban/touring, appositamente per la clientela femminile. Presenta, inoltre, un mix di tessuti con il nylon abbinato alla rete light-mesh per far sì che l’areazione possa aumentare durante le giornate estive. Il pannello interno è modulare e ripiegabile, consentendo una protezione all’area del torace. Sulle spalle e sui gomiti ci sono le protezioni di Livello 2, sviluppate con il modello standard Protecno-It.

È presente anche un sistema di aggancio che dà la possibilità di inserire la membrana impermeabile, oppure il piumino termico. I colori sono due: nero o ghiaccio/scuro. Le taglie, invece, vanno dalla XS alla 2XL. Il secondo modello è Stella T-KIRA v2 AIR jacket prodotto da Alpinestars, perfetta per le ragazze che girano per la città. È composta da poliestere ad alta resistenza con una copertura doppia sulla schiene, che permette una protezione maggiore.

La ventilazione è data da pannelli traforati che si trovano a livello del torace, della schiena e interno maniche. Lo stile è casual e si combina con protezioni messe a livello di spalle e gomiti. Sono presenti dettagli catarifrangenti e la possibilità di regolare polsini e girovita. Le taglie vanno dalla S alla 2XL con un costo di 189,95€. L’ultima giacca è la Bering Lady Twist, prodotta in Fibretech 600D e molto resistente. Ha degli inserti in rete che aiutano il passaggio dell’aria, per combattere il calore dell’estate.

L’interno è munito di una fodera termica che può essere tolta a piacimento. Sono presenti protezioni sui gomiti e spalle di tipo Omega, inoltre è presente un rivestimento sul dorso per una sicurezza maggiore. Al suo interno è dotata anche di una membrana impermeabile traspirante che può essere tolta facilmente. I polsini, invece, si possono regolare grazie al velcro, mentre gli inserti riflettenti sono perfetti durante la notte. I colori principali sono nero e nero/fucsia, con un costo di 209,90€.