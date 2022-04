Avete difficoltà a far quadrare i conti a fine mese, oppure non sapete da che parte iniziare per risparmiare? Niente panico! Oggi esistono diverse app per la gestione della finanza personale che non potete farvi scappare: ecco come i nostri device possono diventare gli assistenti perfetti per le nostre tasche!

Come gestire bene i soldi: le migliori app per la finanza personale

Nella vita di tutti i giorni capita di dover fare i conti con il bilancio di guadagni e spese, alla ricerca del giusto equilibrio tra entrate e uscite del mese. Ci sono diverse app per la gestione delle proprie finanze, disponibili per iOS e Android, ecco a voi le migliori da non perdere!

Monefy

Monefy è tra le migliori app (e anche tra le più semplici) per tenere sotto controllo le spese e monitorare così la “temperatura” del nostro portafogli. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, aiuta a gestire con semplicità e precisione i conti, tra entrate, spese e risparmi mensili.

Oval

Oval è una sorta di salvadanaio virtuale per tenere traccia dei propri risparmi e gestire correttamente le spese mensili. L’app accompagna l’utente in un percorso di buone abitudini con cui ottenere il massimo dal denaro investendo nei propri progetti.

Wallet

Wallet è l’app che aiuta a gestire il proprio budget personale, familiare e aziendale in modo semplice e flessibile e… addio a calcolatrici, agenda e fogli di calcolo!