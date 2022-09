Viaggio di nozze: le mete più romantiche dove trascorrere la luna di miele

Il viaggio di nozze è sicuramente tra gli aspetti più importanti quando si decide di organizzare un matrimonio perfetto.

Avete già pensato a tutto per il vostro matrimonio e l’unica cosa che manca è decidere la meta perfetta per il vostro viaggio di nozze?

Le scelte sono davvero tantissime e il nostro consiglio è quello di progettare il viaggio dei vostri sogni per tempo, compiendo una ricerca che tenga conto sia del budget ma anche del periodo in cui vi sposerete.

Come molti sostengono, il viaggio di nozze è davvero il viaggio della vita: spesso viene creata una lista in cui i vostri invitati verseranno una quota per permettervi di realizzare un sogno.

Che si tratti di un viaggio on the road in un paese che desiderate visitare o che sia una vacanza per godersi appieno il relax dopo lo stress dovuto all’organizzazione del matrimonio, l’importante è scegliere qualcosa di davvero magico che i neosposini potranno condividere.

Una luna di miele deve essere pianificata con attenzione per evitare brutte sorprese e spiacevoli contrattempi.

Vediamo insieme dunque, quali sono le proposte più originali e le mete più richieste per un viaggio di nozze indimenticabile.

Viaggio di nozze in Italia: le mete romantiche più gettonate

Foto di Shutterstock | nadtochiy

Se non volete allontanarvi dall’Italia, la scelta della località è vastissima. Dalle città d’arte, alle località balneari o montane, sino alle città romantiche; in Italia non manca proprio nulla.

Ma quali sono le mete più gettonate per chi sceglie di fare il viaggio di nozze rimanendo in Italia?

Sicuramente tra le città italiane più romantiche spicca su tutte Venezia, con i suoi canali, i giri in gondola e le sue crociere sulla laguna.

Anche Firenze è sicuramente tra le città più gettonate: unisce arte, storia e romanticismo e le cose da vedere in questa città sono davvero moltissime.

In Campania invece è possibile vivere l’atmosfera del sud con i suoi sapori, profumi e panorami mozzafiato. Perfetto per un viaggio di nozze in Italia sarebbe un tour della Costiera Amalfitana e Capri.

Luna di miele in Europa: alla scoperta delle mete più richieste

Foto di Shutterstock | Anastasiya Ramsha

La città più romantica d’Europa è senza dubbio Parigi, la città degli innamorati per eccellenza; qui potrete visitare la città, farvi rapire dalla sua atmosfera sognante e approfittare di una bellissima crociera fluviale lungo la Senna.

Se siete una coppia di romantici sognatori, non potete farvi sfuggire i castelli della Loira o quelli della Scozia. Immersi nella natura e davvero caratteristici da visitare.

O ancora, tra le mete caratteristiche in cui trascorrere un meraviglioso viaggio di nozze, la Grecia con tutte le sue isolette meravigliose come Santorini, Patmos o Rodi.

Potreste pensare in base a quanto sarà lunga la vacanza, di fare un giro di più isole durante il soggiorno per godervi tutta la loro bellezza.

Se invece siete amanti degli on the road, potete sempre affittare un’auto per girare il Portogallo, bellissimo in ogni stagione, o in Costa Azzurra visitando città spettacolari come Nizza, Cannes e Saint Tropez.

Mete esotiche per il viaggio di nozze: per una luna di miele da sogno

Foto di Shutterstock | fokke baarssen

Tra le mete esotiche per eccellenza troviamo sicuramente la Polinesia, dove resort da sogno e un mare da cartolina diventano davvero irresistibili quando si sceglie dove trascorrere la luna di miele.

Insomma, la Polinesia ha sempre un fascino unico. Non per niente il 95% delle coppie che si recano in Polinesia lo fanno per il viaggio di nozze.

Occhio però, la Polinesia richiede un budget abbastanza elevato: ovviamente potrete sempre scegliere di scartare i resort di lusso e di preferire invece i piccoli hotel a conduzione famigliare, immersi sempre in un contesto assolutamente paradisiaco.

Più vicine ed abbordabili sono invece le Maldive. Atolli da sogno in cui non potrete fare niente altro che rilassarvi.

Ovviamente non si tratta di un viaggio di nozze adatto a chi ama l’avventura, perché queste isolette sono davvero piccolissime e si possono girare a piedi in meno di un’ora.

In queste bellissime isole da sogno comunque, potrete fare uno snorkeling favoloso, abbandonarvi ai piaceri della buona cucina e ovviamente godervi il vostro amore!

Oppure che ne pensate di una luna di miele ad Aruba?

La famosissima isola caraibica con la spiaggia in cui sarete circondati da meravigliosi fenicotteri rosa, non per niente è chiamata Flamingo Beach; immersi in un mare da sogno, spiagge intime e riservate su cui fare lunghe passeggiate al tramonto o abbrustolirsi al sole. Un’incanto!