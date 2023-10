Le madie in casa fanno tendenza: ecco come usarle negli spazi della tua abitazione

La madia si rivela un elemento fondamentale in ogni appartamento grazie alla versatilità e adattabilità ai diversi stili di arredamento.

I mobili in una casa sembrano non bastare mai, spesso accade che con arredamento completa ci si accorga che manca ancora qualcosa. Una soluzione pratica sono le madie, mobili che possono avere molti utilizzi pratici ed essere posti in vari ambienti offrendo spazio di contenimento e di appoggio.

Nel video Tik Tok di @mondoconvenienza si possono vedere diverse proposte in stili e forme differenti tra cui scegliere la madia più adatta ai tuoi gusti. Le madie che vengono mostrate sono solo alcuni esempi ma se ne possono trovare molte altre nel catalogo e in negozio a prezzi più o meno economici, ce ne sono per tutte le tasche. Per ora vediamo quali sono quelle indicate nel filmato per avere un’idea utile per arredare la casa.

La madia perfetta per la tua casa, spazio e stile a un prezzo stracciato

A chi non è capitato di arredare alla perfezione tutti gli ambienti della casa ed essere convinti che di spazio ce n’è anche troppo? A tutti, sicuramente, almeno una volta nella vita. Come risolvere questo problema senza rovinare l’aspetto dell’arredamento generale della casa? La soluzione è semplice e viene proposta da Mondo Convenienza con diversi tipi di madie tra cui alcuni in colori neutri e modelli lineari facili da abbinare ad ogni ambiente. Inoltre ci sono ulteriori tipologie con un carattere più marcato per chi ama la praticità ma vuole dare uno stacco netto con l’arredamento esistente con una madia in stile artistico e originale.

Analizziamo meglio le proposte del video Tik Tok di @mondoconvenienza, nel filmato vengono descritti alcuni modelli. Il primo modello di madia è in bicolore con ante bianco lucido e struttura in legno chiaro. Si tratta della madia slim che si può scegliere in due formati da posizionare in posizione orizzontale oppure in verticale per sfruttare spazi più piccoli ma che si possono sviluppare verso l’alto.

Lo spazio interno è ampio in tutti e due i formati quindi con una vasta capacità di stivaggio per oggetti, biancheria, stoviglie, documenti e quant’altro. Facili da utilizzare in ogni ambiente, si adattano a tutti i tipi di arredamento di casa o ufficio. Da valutare il modello Amburgo dalle linee pulite e moderne con parti aperte in rovere e spazi chiusi in bianco per arredare con gusto corridoi, soggiorni, camera da letto. Infine, lo stile moderno e originale della madia Dama per dare un tocco artistico alla casa, al negozio oppure allo studio. Guarda il video per scoprire tutte le madie Mondo Convenienza.