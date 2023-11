Le madeleine sono buonissime, ma le hai mai provate salate? Ti conquisteranno al primo morso!

Altro che dolci, quando assaggerai le madeleine salate non mangerai più altro: soffici e fragranti, sono buonissime!

Anche se non le abbiamo mai mangiate, conosciamo tutte le madeleine, il dolce preferito dal re Luigi XV col loro inconfondibile aroma agrumato. In pochi però sanno che questo dolcetto può diventare anche uno sfizioso e originalissimo antipasto, che non guasta soprattutto in vista delle feste natalizie.

Realizzate con Parmigiano Reggiano e uva, questa nota agrodolce ma ultraleggera e raffinata darà un twist inedito e sublime alle madeleine che non perderanno comunque la loro consistenza soffice e delicata, il marchio di fabbrica di questo dolce così versatile. Non ci resta adesso che scoprire insieme al ricetta: non sai che bontà sopraffina!

Madeleine salate: l’antipasto perfetto per una cena reale!

Sarebbe meglio per la ricetta usare l’uva bianca, se non ce l’hai però, va benissimo anche quella rossa. Il risultato sarà sempre più che sublime ed eccelso!

Ricetta per 12 madeleine

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Ingredienti:

75 grammi di Grana Padano DOP da grattugiare

120 grammi di farina 00

2 uova medie

100 grammi di burro

Mezzo cucchiaino di sale fino

5 grammi di lievito istantaneo per preparazioni salate 5 g

6 acini di uva bianca

Preparazione

Per prima cosa, per realizzare le nostre madeleine salate, prendi il burro e fallo sciogliere in un pentolino a fuoco lento, poi fallo intiepidire. Nel frattempo, prendi una ciotola, rompi le uova e poi aggiungi il Grana Padagno DOP grattugiato, il sale e mescola con l’aiuto di una frusta. Adesso, aggiungi anche la farina e il lievito istantaneo e amalgama per bene: dovrai ottenere un composto compatto da diluire col burro fuso. Mescola ancora per far fondere alla perfezione alla perfezione il burro all’impasto. A questo punto, prendi l’uva e taglia gli acini in quattro e incorporali nel composto delicatamente. Ora non ti resta che mettere un po’ di impasto alla volta negli stampi per madeleine, infornare in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti – o finché non si saranno dorate del tutto – e le madeleine sono pronte per essere gustate!

Consiglio extra: per rendere le nostre madeleine ancora più invitanti, puoi arricchire l’impasto tagliando a dadini un po’ di prosciutto, salame o speck o ancora un po’ di provola, Asiago e Auricchio. O ancora, puoi aggiungere anche un po’ di frutta secca sminuzzata. Insomma, puoi sbizzarrirti come meglio credi, otterrai sempre dei dolcetti salati deliziosi!