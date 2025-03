I lavori più richiesti del futuro: preparati ad aggiornare il tuo CV

Il mondo del lavoro è in continua evoluzione. Cambia, infatti, rapidamente. Ci sono settori che una volta sembravano stabili, che stanno cambiando a ritmi davvero incredibili. Con l’avvento delle nuove tecnologie, c’è una domanda sempre maggiore di professionisti che siano qualificati in campo digitale.

È di fondamentale importanza, quindi, cercare di capire quali saranno le professioni più richieste nei prossimi 5-10 anni. Se vuoi essere pronta a cogliere le opportunità più interessanti, è arrivato il momento di aggiornare il tuo curriculum vitae. Scopriamo insieme i lavori più richiesti del futuro e preparati ad aggiornare il tuo CV.

I lavori più richiesti nei prossimi anni: i lavori del futuro più pagati senza laurea e con laurea

Ci sono nuovi trend che emergono e che, molto probabilmente, modelleranno le professioni del futuro. Ci sono lavori che richiedono una laurea, mentre altri no: alcuni riguardano, infatti, opportunità interessanti anche senza titolo accademico. Ma quali saranno i lavori più richiesti in futuro? Ecco alcuni dei lavori più richiesti nei prossimi anni e quali sono i lavori del futuro più pagati senza laurea o con laurea.

Machine Learning Specialist e Sviluppatore di Intelligenza Artificiale: si tratta di un mestiere che richiede, ovviamente, la laurea come quella in Informatica e Ingegneria Informatica. Quello del Machine Learning e Intelligenza Artificiale è uno dei settori più promettenti. L’IA è in crescita: circa il 75% delle aziende ha intenzione di adottarla. Specialista in Cyber Security: la costante minaccia – in crescita – di attacchi informatici rende questo campo sempre più rilevante. In questo caso, occorrono una laurea in Informatica o Sicurezza Informatica. La sicurezza informatica è una assoluta priorità, per poter assicurare che le organizzazioni siano protette da violazioni. Specialisti della Sostenibilità: sono tantissime le aziende alla ricerca di strategie per diminuire l’impatto ambientale. Manager della Transizione Digitale: le aziende cercheranno persone con le competenze necessarie per occuparsi dei processi di trasformazione digitale. Ingegneri Fintech: si tratta di un lavoro che combina competenze nel campo dell’Ingegneria e della Tecnologia, oltre che del settore finanziario. È una figura professionale che si occupa di sviluppare delle soluzioni innovative, migliorando la sicurezza delle transazioni e la loro efficienza. Social Media Manager: in questo caso, non occorre una laurea. I social media sono in costante espansione ed è, quindi, necessario che vi siano dei professionisti che siano in grado di gestire i profili di aziende e professionisti. Medici e infermieri: ovviamente, il settore sanitario non può mancare. In futuro, ci sarà sempre più bisogno di operatori sanitari come infermieri e medici, che siano qualificati.

Pronta ad aggiornare il tuo curriculum vitae per prepararti al futuro? Non è mai troppo tardi per cambiare e iniziare una nuova vita! Scopri anche le cose da non scrivere nel curriculum vitae e quali sono i buoni propositi per migliorare il lavoro.