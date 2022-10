Lavoretti sull'autunno per la scuola primaria: tante idee creative

Lavoretti sull’autunno per la scuola primaria, che passione! Quando la stagione autunnale entra nel vivo, è bello tenere impegnati i bambini con lavoretti a tema che, magari sfruttando elementi naturali tipici del periodo – come castagne o coloratissime foglie -, riempiono di calore il momento dell’anno in cui salutiamo il caldo estivo e ci avviciniamo al freddo! Ecco tante idee creative per dar vita a piccole e grandi opere d’arte fai da te.

Lavoretti con le foglie

Le foglie, tra le protagoniste indiscusse del panorama naturale autunnale con le loro mille sfumature cromatiche differenti, si prestano alla perfezione a diventare gli elementi principali di lavoretti per i bambini sull’autunno!

Foto Pixabay | StockSnap

Grazie alle foglie si possono ricreare disegni e immagini, incollandole ad hoc sul cartoncino per realizzare fantastici lavoretti con la carta. Utilizzando i pezzi delle foglie, precedentemente spezzettate a dovere, invece, si possono realizzare splendidi collage dalle sfumature impreviste. Sempre armati di foglie, preferibilmente di diversi colori, forme e consistenze, e cartoncino, da arrotolare per formare una sorta di cilindro, si possono ricreare personaggi e animaletti, da completare con dettagli disegnati con il pennarello.

Lavoretti con la carta

Con la carta, da quella classica del foglio bianco, fino a quella velina o al cartoncino colorato, si possono creare mille lavoretti diversi a tema autunnale. Disegnando i contorni delle foglie sulla carta, da ritagliare e comporre, per esempio, ma non solo.

Per dare vita a un disegno dall’aspetto tridimensionale e dal carattere molto originale, basta tracciare i contorni dell’immagine scelta sul cartoncino e, con l’aiuto della colla, riempire gli spazi con palline di carta velina arrotolata del colore prescelto. In questo modo, può prendere colore e nuova forma un bel grappolo d’uva o un albero, una foresta o una deliziosa castagna.

Modellando, ritagliando, fissando e incollando, carta crespa e cartoncino, poi, si possono creare festoni e ghirlande a tema autunnale, da impreziosire, magari, con qualche elemento “rubato” alla natura che permetterà di creare splendidi lavoretti con le pigne o con le castagne, foglie o rametti secchi. Un esempio di ghirlanda autunnale fai da te: dopo aver ritagliato vari disegni a tema (foglie e castagne per esempio), basta unirle tra loro con il nastro adesivo, sovrapponendo più strati di cartoncino e, magari, unendo anche diversi materiali e consistenze, come foglie vere o elementi realizzati con il pannolenci.