Laura Valente, tutto quello che non sai sulla moglie di Kekko dei Modà

In questi giorni ha comunicato a tutti i suoi follower che si deve fermare per ricaricarsi ma conosciamo la moglie di Kekko

Della sua musica e del suo gruppo dove lui è il frontmen conosciamo tutto. Kekko dei Modà è veramente amato da generazioni di fan. In pochi però conoscono dei dettagli sulla vita della moglie. Scopriamo insieme quello che non sai su Laura Valente.

La coppia è sposata da molti anni ma è sempre stata molto riservata in tutti gli aspetti della loro vita. Scopriamo qualche piccolo segreto ed il grande amore che li unisce.

Ecco chi è la moglie di Kekko: Laura Valente

Iniziamo dicendo che Kekko Silvestre è spostato con Laura e sono genitori di Gloria, nata nel 2011. Il leader del gruppo ha atteso molto tempo prima di convolare a nozze. Basti pensare che sono stati fidanzati per 23 anni. Il grande giorno è arrivato solamente nel 2021.

La coppia è sempre stata, come dicevamo prima, molto riservata e lontana dal mondo dello spettacolo. Ovviamente, Laura, lo ha sempre sostenuto nella sua carriera. Di lei è praticamente impossibile trovare fotografie perché non ha neanche un profilo social.

Kekko le ha anche dedicato una dolcissima canzone, In tutto l’universo, ma non ci sono foto di coppia. Sul profilo del frontman dei Modà ci sono alcuni immagini della figlia ma nulla che riguarda la moglie. Ma torniamo al matrimonio, non ne hanno fatto uno ma bensì due.

Il primo è stato il 17 luglio mentre il 10 agosto, sempre del 2021 hanno fatto una grandissima festa in famiglia nella loro Sardegna. In una vecchia intervista al settimanale Chi dichiarava:

“Mi è sempre stata vicino… lei mi conosce bene. Ha vissuto tutta la carriera dei Modà, mi ha tenuto le caviglie legate sotto tanti punti di vista, mi ha tenuto legato attraverso l’amore a una vita più normale”.

La piccola Gioia, che adesso sta diventando grande viene chiamata con un soprannome molto affettuoso, ovvero Giogiò. Come abbiamo potuto vedere di recente, dopo che Kekko aveva comunicato di aver ultimato il disco con il suo gruppo ha chiesto un periodo di stop per ricaricare le batterie ed affrontare un periodo particolare della sua vita.

Quindi per il momento di lui non sappiamo nulla se è qualcosa di fisico o solo voglia di stare un po’ lontano dal mondo della musica. Non sappiamo neanche quando ritornerà a calcare le scene di un palco per allietare tutti i suoi fan. Ma una cosa è certa, come hanno comunicato anche moltissimi suoi colleghi, tutti saranno ad aspettare il loro ritorno che sarà sicuramente top!