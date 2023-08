L’attore premio Oscar Leonardo di Caprio ha un amore tutto italiano: ecco di chi si tratta

L’incontro intrigante tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti: un dolce gelato sotto il sole californiano scatena pettegolezzi e curiosità.

Leonardo DiCaprio, il celebre attore insignito dell’Oscar, ha catturato l’attenzione del mondo ancora una volta, questa volta per un’affinità inaspettata che si è svelata sotto il caldo sole della California. Un incontro dolce come un gelato estivo ha scaldato il cuore dell’attore, e il nome che accompagna questa nuova fiamma è Vittoria Ceretti.

In un tranquillo angolo di Santa Barbara, situato lungo la costa californiana, il premio Oscar Leonardo DiCaprio è stato catturato dalla macchina fotografica in un momento di intimità rilassata. L’immagine ritrae l’attore dall’aria affascinante, in bermuda con dettagli a coulisse, indossando una mascherina protettiva e un pizzetto che conferisce un tocco di mistero. Accanto a lui si erge Vittoria Ceretti, una modella italiana dalla bellezza incantevole, avvolta nella sua aura di glamour intramontabile. Una maglia nera aderente e shorts neri svelano la sua eleganza senza tempo. Quella che sembrava una passeggiata tranquilla si è trasformata nell’epicentro del pettegolezzo globale, un momento di dolcezza che ha conquistato il cuore di DiCaprio.

Ecco chi è la fortunata destinataria di questa scintilla

L’origine di questa affinità è avvolta dal mistero, ma gli sguardi indiscreti hanno iniziato a decifrare il codice. Gli indizi suggeriscono che DiCaprio e Ceretti siano stati catturati insieme anche durante il Festival di Cannes, dove il film “Killers of the Flower Moon” dell’attore era in primo piano. L’associazione tra i due sembra aver radici profonde, poiché Vittoria Ceretti si inserisce in modo discreto nella cerchia intima di DiCaprio durante l’estate, tra cui nomi come Neelam Kaur Gill e Meghan Roche. Una storia intrigante, che rimanda alla natura enigmatica di Hollywood, sta prendendo forma.

Lasciando il mondo del glamour, Vittoria Ceretti ha mostrato coraggio e passione attraverso una serie di video su TikTok, nei quali ha rivelato la fine del suo matrimonio con il noto DJ e visual artist Matteo Milleri, componente del celebre duo Tales of Us. Originaria di Inzino, una frazione di Gardone Valtrompia, Vittoria ha costruito una carriera di successo nel mondo della moda. Con l’esordio sulla passerella nel 2014, ha incantato con la sua presenza nelle campagne di marchi prestigiosi come Dolce e Gabbana e Giorgio Armani. L’anno 2021 l’ha vista brillare come co-conduttrice al Festival di Sanremo, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e carisma. Mentre gli appassionati di cronache rosa sognano a occhi aperti su questa affinità, la coppia mantiene il velo del mistero ben tirato.