Lascia stare quei metodi bizzarri: metti questo in prossimità di porte e finestre e non vedrai più animaletti

Il caldo porta con sé anche l’arrivo di molti ospiti indesiderati in casa. Gli insetti, infatti, durante il periodo estivo si scatenano e sembrano affollare le nostre case. Una situazione che si rivela essere davvero fastidiosa, soprattutto perché questi animali possono pungere, crearci fastidi di vario genere oltre che rendere poco igieniche le nostre abitazioni.

Per questo è essenziale ancora di più in estate, prestare attenzione ai punti di accesso e cercare di tenere gli ambienti puliti ed ordinati. In commercio ci sono diversi repellenti chimici che però possono essere pericolosi se utilizzati in presenza di bambini piccoli o animali domestici in casa.

Ecco che allora dovremmo valutare alcuni rimedi naturali utili sia per risparmiare qualche euro, ma anche per non incorrere in altre problematiche di salute utilizzando prodotti più aggressivi.

Metti queste in prossimità di porte e finestre e dirai addio agli insetti

Zanzare, scarafaggi, ragni, formiche e chi più ne ha più ne metta. D’estate per chi odia gli insetti è il periodo peggiore, perché in questi mesi escono alla ribalta infestando le nostre abitazioni in cerca di cibo, acqua e riparo. Insomma per evitare che affollino gli ambienti domestici è importante ricorrere a metodi validi che li tengano lontani.

La prima cosa da fare è sicuramente quella di tenere la casa pulita ed ordinata, evitando di lasciare residui di cibo in giro, specie di notte, quando con il buio questi animali tendono ad uscire allo scoperto. Come già specificato in commercio esistono tanti prodotti, ma quasi tutti hanno una componente chimica che può essere dannosa per chi vive in casa.

Esistono però anche molti rimedi naturali che possono tornare utili quando ad esempio in casa ci sono dei bambini piccoli o degli animali domestici che potrebbero ingerire inavvertitamente tali sostanze tossiche.

Un metodo del tutto naturale che funziona come repellente naturale per insetti di ogni genere è la cannella. Molti non sanno che mettendo dei bastoncini di questa profumata spezia in prossimità di porte e finestre si potranno evitare tanti problemi con gli insetti.

La cannella può essere utilizzata sotto forma anche di polvere, ad esempio se ne può cospargere un po’ fuori dal portone di casa o sul balcone. Altrimenti esistono delle candele profumate alla cannella che possono essere accese fuori da finestre e porte o sul terrazzo.

Utile poi anche nella forma di olio essenziale, infatti basterà aggiungerne qualche goccia in uno spray, diluita con l’acqua e spruzzarla nei punti giusti.