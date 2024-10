Lampade catalitiche: che cosa sono e a cosa servono

Dispositivi innovativi, le lampade catalitiche sono sempre più diffuse. Pratiche e decorative, sono utilizzate negli ambienti domestici per garantire benessere. Oltre, infatti, alle loro capacità inerenti la qualità dell’aria in casa, sono diventate dei veri e propri simboli di stile.

Nascono, quindi, come profumatori per ambienti, ma non soltanto. Scopriamo che cosa sono le lampade catalitiche e a cosa servono, nel dettaglio.

Che cosa sono, come funzionano e a cosa servono le lampade catalitiche

Le lampade catalitiche nascono per profumare la casa, ma sono anche degli oggetti d’arredo dal design elegante e sofisticato. Oltre alla loro capacità di diffondere fragranze negli ambienti domestici, le lampade catalitiche contribuiscono alla purificazione dell’aria attraverso la combustione catalitica. Questo procedimento neutralizza, inoltre, i cattivi odori diffondendo la fragranza scelta nell’aria.

Si tratta, quindi, di un profumatore per ambienti che è, però, progettato sia per profumare l’aria in modo duraturo nell’ambiente che per purificarla eliminando batteri e rendendo, di fatto, più salutare l’aria. Una lampada catalitica è, dunque, composta da una determinata fragranza, uno stoppino immerso nel profumo – che serve per la diffusione della fragranza – un tappo forato e un bruciatore catalitico.

Il funzionamento è abbastanza semplice: quando la lampada è accesa, il bruciatore si scalda grazie a una fiamma. Quando si raggiunge una determinata temperatura, la fiamma si spegne e il calore attiva il catalizzatore. La lampada catalitica si accende ponendola, prima di tutto, su un piano stabile, lontano da correnti d’aria o fonti di calore e, poi, inserendo la fragranza scelta, facendo attenzione a non esagerare nella quantità. Poi, si procede immergendo lo stoppino per circa trenta minuti prima di accendere, posizionando il bruciatore sulla lampada. La fiamma va lasciata accesa per circa tre minuti per, poi, soffiare delicatamente e spegnerla, aggiungendo il cappuccio protettivo in alto.

I profumi per ambienti e le lampade catalitiche

È possibile scegliere tra diverse fragranze per lampade catalitiche a seconda dei gusti personali, della stagione e dell’ambiente da profumare. In autunno, ad esempio, è possibile ricorrere a profumi autunnali dalle fragranze speziate e calde come la cannella e l’arancio o vaniglia e patchouli.

Anche per quanto riguarda le lampade catalitiche, in vendita non c’è che l’imbarazzo della scelta: come l’Arctic Tundra di Ashleigh & Burwood London con Fresh Linen come ricarica o Quintessence Golden Wheat di Maison Berger Paris con Golden Wheat come ricarica.