SOS labbra secche e screpolate solo rimedi super veloci ed efficaci

Hai anche tu le labbra secche e screpolate? Nessun problema, niente panico, ecco i migliori rimedi naturali ed efficaci sono certa che mi ringrazierai.

Ritrovarsi con labbra screpolate e secche è un problema abbastanza comune che interessa tantissime donne. Un fastidio, ci sono casi in cui il fenomeno può essere abbastanza doloroso, ma non deve essere assolutamente sottovalutato.

In questo particolare periodo dell’anno e in vista dell’inverno non possiamo che prepararci a questo fastidio, così da non farci trovare sprovviste. Non resta che scoprire le cause e i possibili rimedi naturali, veloci ed efficaci che possono alleviare il fastidio. Non resta che scoprirlo.

Labbra secche e screpolate: le possibili cause

Se ti ritrovi con labbra secche e screpolate i motivi potrebbero essere diversi, non resta che scoprirlo. L’importante è non sottovalutare il problema, perché i motivi dell’irritazioni possono essere diverse, i fattori scatenanti sono tanti. Non solo nel periodo invernale, ma anche in estate si può andare incontro al problema delle labbra secche e screpolate.

Le possibili cause possono essere queste:

Reazioni allergiche causate anche dai cosmetici.

causate anche dai cosmetici. Disidratazione : una delle cause più diffuse.

: una delle cause più diffuse. Aria secca e riscaldamento : stare in ambienti chiusi può solo peggiorare il problema.

: stare in ambienti chiusi può solo peggiorare il problema. Fattori atmosferici : come l’aria secca, il vento, il freddo e raggi solari.

: come l’aria secca, il vento, il freddo e raggi solari. Influenza : in caso di febbre, raffreddore.

: in caso di febbre, raffreddore. Carenze vitaminiche

Infezioni come l’Herpes Simplex

Scottature solari

Cosa fare in caso di labbra secche e screpolate

Le labbra secche, irritate o screpolate sono un disturbo abbastanza comune, ecco come rimediare. Se il problema è abbastanza serio sarebbe opportuno rivolgersi ad un medico o dermatologo di fiducia, soprattutto se il problema è cronico o frequente. Vediamo alcuni rimedi che possono esserci di grande aiuto.

Seguire delle buone abitudini è un buon punto di partenza ecco cosa si dovrebbe fare ogni giorno. Idratarsi ogni giorno è fondamentale, bere almeno 2 litri di acqua al giorno, ne beneficia anche il nostro organismo. Seguire una dieta equilibrata e sana, prediligendo alimenti come verdure, frutta, ricchi di acqua, vitamine e sali minerali, aiutano a mantenere le labbra nutrite e idratate. Non è corretto bagnare di continuo le labbra con la saliva in caso di labbra secche potrebbe solo peggiorare il problema. Applicare giornalmente balsami idratanti, oli protettivi ed emollienti naturali possiamo acquistarli in erboristeria o farmacia.

Sarebbe opportuno fare anche uno scrub delicato alle labbra anche 2 volte a settimana, così da andare ad elimina le pellicine e si va a stimola la rigenerazione cellulare, ecco come procedere. Mescolare zucchero e olio o zucchero e miele, applicare sulle labbra, ma senza strofinare troppo per evitare irritazioni.

Ricordarsi di applicare sulle labbra il burro di cacao soprattutto se si va in montagna o al mare. In caso di labbra particolarmente sensibili usare del burro di cacao privo di profumi e conservanti, così da evitare reazioni allergiche o infiammazioni. Il balsamo dovrebbe essere applicato ogni sera prima di andare a letto, così si aiuta a mantenere un livello costante di idratazione durante la notte Quindi se non vogliamo più andare incontro al fastidio sai come rimediare. Non applicare nulla sulle labbra se sono molto irritato e molto danneggiate, rivolgersi al dermatologo.