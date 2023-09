Labbra morbide, 5 rossetti perfetti per questo autunno

I rossetti perfetti per l’autunno sono morbidi e quindi molto nutrienti e al tempo stesso di tonalità differenti rispetto al resto dell’anno.

Il rossetto autunnale è diverso da quello estivo sia per quanto riguarda il profilo estetico, per le colorazioni, sia per la questione della composizione e, quindi, del benessere delle labbra. Questo perché, con il cambio di stagione, dobbiamo fare i conti con fattori esterni particolari come vento, pioggia e freddo. In autunno e poi in inverno il cambiamento climatico ha un impatto importante sulle labbra perché le rende secche e screpolate. Usare il rossetto sbagliato non fa che peggiorare la situazione, infatti queste rischiano di spaccarsi, provocando dolore e bruciore. La scelta del prodotto giusto è dunque essenziale per prevenire ed evitare il problema, oltre che per avere uno stile impeccabile e glamour.

Labbra morbide: i rossetti per l’autunno

Un buon rossetto quindi non si può scegliere solo tenendo conto del tono ma anche della sua cremosità e di come rende e “agisce” sulla bocca. Avere labbra morbide e carnose rende il rossetto sensuale, ma allo stesso tempo è un indice di “benessere” per questo punto tanto delicato del viso. Talvolta, alcuni prodotti makeup possono dare una mano in questo senso, nutrendo e lenendo la bocca, oltre che “colorandola”.

Irriverent di Diego Dalla Palma è eccellente, il finish è leggermente luminoso quindi non eccessivo ma nemmeno matto. Le labbra dopo il passaggio risultano levigate, dolci, morbidissime. Grazie al gel interno cremoso l’effetto è spettacolare ed è molto utile per chi soffre con la secchezza della bocca. MLBB di Clio Make Up è un rossetto burroso, molto idratante e nutriente, un prodotto economico e anche in colorazioni spettacolari. Lady Bold di Too Faced ha invece un colorito armonioso e soprattutto una cremosità evidente data dall’uso di pigmenti diversi che sono stati studiati appositamente. L’effetto dura 12 ore quindi eccellente per il lavoro ma anche per una cerimonia importante.

Ultra Suede by Mario è un prodotto iconico con colorazioni che sono perfette per l’inverno, molto elegante, confortevole e da sfumare quindi non solo indicato per chi vuole un tocco deciso ma anche più armonioso. Nabla propone un rossetto per labbra effetto carnoso, sicuramente la formula è spettacolare e costosa ma anche protettiva, dunque ne vale certamente la pena.

Coloro che hanno problemi di secchezza e irritazione dovrebbero sempre usare un balsamo prima di applicare il rossetto e non scegliere mai prodotti con soli ingredienti “standard”, ma quelli studiati con attenzione appositamente per i bisogni delle tipologie di labbra. Questo perché, purtroppo, anche il rossetto per sua costituzione tende a seccare e quindi potrebbe peggiorare la situazione invece di migliorarla. Scegliere quello giusto, che sia anche idratante e lenitivo è l’ideale o, in alternativa, è anche possibile prefeire un semplice gloss da passare dopo il balsamo labbra.

Ci sono anche rossetti molto economici, quindi un buon rossetto nutriente non deve per forza costare tantissimo, la cosa importante è leggere l’INCI del prodotto per capire se adatto alla propria condizione oppure no.