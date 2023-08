Il trucco per ingrandire le labbra di Chiara Ferragni

Come fa Chiara Ferragni ad avere sempre le labbra carnose e perfette? Il segreto degli esperti per un make up pazzesco come il suo.

Chiara Ferragni si è ormai affermata come un’icona a tutti gli effetti, e non solo nel campo della moda. Il suo nome è ormai più che popolare anche per quanto riguarda altri settori, come la bellezza e il make up. A dimostrarlo è il fatto che la nota imprenditrice digitale è diventata un modello beauty, seguita e super copiata anche per il trucco. In molte si sono chieste come faccia la Ferragni ad avere sempre le labbra perfette. Qual è il suo segreto?

Secondo quanto riportato da Cosmopolitan.com, Chiara Ferragni non può più fare a meno di un piccolo trucchetto che la aiuta ad avere delle labbra grandi e carnose. Di che cosa si tratta? Del contouring, ovviamente. Come suggerisce il nome stesso, la tecnica prevede della di contornare alcune zone con delle ombre, per scolpirle e dargli maggiore risalto. Il contouting viene utilizzato ormai da anni per alcune parti del viso come gli zigomi, il naso e la fronte.

Chiara Ferragni utilizza la tecnica del contouring anche per le labbra, e i risultati sono più che pazzeschi. Come ha affermato la stessa rivista di moda, la nota influencer ormai non può più fare a meno del countouting alle labbra che, in gergo beauty, viene chiamato overlining. Realizzarlo è semplice: bastano pochi prodotti e semplici passaggi per un effetto identico a quello della Ferragni. Ecco come fare.

Chiara Ferragni, il segreto per labbra come le sue

Il segreto è tutto dei prodotti scelti, che devono essere di qualità e nelle giuste tonalità. Il segreto del contouring alle labbra sta nella scelta della matita, meglio se di un tono leggermente più scuro rispetto a quello della bocca. Gli esperti consigliano di utilizzare la matita per contornare le labbra, uscendo leggermente fuori dal bordo naturale. Attenzione, però, ad ingrandire le labbra solo nella parte centrale, rispettando i bordi naturali nei lati.

Una volta contornate le labbra con la matita, basterà riempirle con un gloss nude o trasparente. La Ferragni lo picchietta dal centro verso i lati, per un effetto ancora più naturale e rimpolpante. E il gioco è fatto! Con questo semplice trucchetto le labbra appariranno subito più carnose e voluminose, senza ricorrere a filler o interventi di chirurgia.

Ancora una volta Chiara Ferragni detta moda, anche in fatto di beauty. Non è raro imbattersi in foto e video in cui la nota influecner utilizza la tecnica appena descritta, per ottenere un effetto di bocca più piena e di labbra naturalmente più carnose. Il piccolo trucchetto è perfetto con le tonalità nude, ma è possibile replicarlo anche con rossetti colorati, stando bene attenti a scegliere una matita con il giusto grado di contrasto.