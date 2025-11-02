La torta salata più furba del web | pochi ingredienti, gusto irresistibile

Torta salata ripiena: la ricetta più veloce e furba del web! Un gusto irresistibile con pochi ingredienti, prepararla è un gioco da ragazzi!

Hai presente quando hai voglia di qualcosa di buono, ma non ti va di stare ai fornelli per ore? Ecco, questa torta salata ripiena è la risposta perfetta. Ti salva la cena, il pranzo della domenica o quella sera in cui arrivano ospiti all’improvviso e vuoi fare bella figura senza impazzire. Basta aprire il frigo, tirare fuori 2 rotoli di pasta sfoglia e il gioco è fatto, nonostante tutto però è un successone!

L’interno di questa particolare torta salata ripiena, è davvero una meraviglia, super filante, saporita e avvolgente ma soprattutto perfetta per mettere tutti d’accordo. Parliamo di spinaci, provola e prosciutto tutto qui, ma si fondono in un ripieno cremoso e profumato che conquista chiunque. Il bello è che puoi personalizzarla come vuoi, ma questa versione è così gustosa, che non ti verrà voglia di cambiarla. Ogni morso è un mix perfetto tra la croccantezza della sfoglia e la morbidezza del cuore. In più, è una di quelle ricette furbe che impari una volta e poi rifai all’infinito, perché funziona sempre.

Torta salata ripiena: la ricetta salva cena perfetta!

Insomma, per realizzare questa torta salata ripiena, non serve essere esperta, fai tutto in appena 20 minuti e cuoce da sola in forno. Nessun impasto, nessun passaggio complicato, solo una padella, un cucchiaio di legno e la voglia di mangiare qualcosa di buono e sfizioso. Quindi su, allaccia il grembiule e accendi il forno, che questa torta salata si fa in un lampo e profuma tutta la casa. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 200 gradi

Ingredienti per la Torta salata ripiena

Per 4 persone

2 rotoli di pasta sfoglia

400 g di spinaci

1 spicchio di aglio

Olio d’oliva q.b.

Sale q.b

300 g di provola

10 fette di prosciutto o speck

1 uovo per spennellare

Come si prepara la Torta salata ripiena

Inizia lavando e lessando gli spinaci in poca acqua salata per qualche minuto. Appena sono teneri, scolali bene e strizzali per eliminare tutta l’acqua. In una padella poi, metti un filo di olio e lo spicchio di aglio, lasciando insaporire e aggiungi gli spinaci. Falli saltare giusto 2 minuti per farli asciugare bene e per renderli più gustosi, dopodiché toglili dal fuoco, elimina l’aglio e lasciali raffreddare. Nel frattempo, taglia la provola a cubetti e prepara le fette di prosciutto, così avrai tutto pronto per assemblare. Prendi quindi la prima sfoglia e sistemala in una teglia con la sua carta forno. Fai aderire bene i bordi, poi distribuisci sopra gli spinaci in modo uniforme e le fette di prosciutto e provola. Se preferisci, puoi mescolare anche prosciutto e provola a tocchetti, direttamente con gli spinaci, quindi mescoli sistemi sulla sfoglia e livelli bene. Ora copri tutto con la seconda sfoglia e sigilla i bordi con le dita, ripiegandoli leggermente verso l’interno. Pratica qualche piccolo taglio in superficie per far uscire il vapore durante la cottura, poi spennella con l’uovo sbattuto ed è fatta. Inforna a 200 gradi per circa 30-35 minuti e vedrai che subito si gonfierà e si colorerà man mano. Una volta terminata la cottura, spegni il fuoco e lasciala riposare 10 minuti prima di tagliarla, in questo modo il ripieno si compatta e la sfoglia resta croccante.

Non ti resta poi che portare in tavola la tua deliziosa torta salata ripiena e godertela con chi ami. Beh credimi è davvero la più furba del web, perché ti servono pochi ingredienti, si fa senza fatica e il risultato che ottieni è davvero da applausi. Se poi anche tu ami queste ricette salva cena che ti rubano pochissimi minuti, puoi anche provare la torta di zucchine. Anche questa una soluzione semplice ed irresistibile per mettere d’accordo tutta la famiglia. Buon appetito!