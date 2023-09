La ricetta di Csaba Dalla Zorza per far innamorare un uomo a cena: così ha conquistato il marito

La ricetta di Csaba Dalla Zorza che ha fatto innamorare il ragazzo che sarebbe poi diventato suo marito, 19 anni fa accadeva questo incontro.

Csaba Dalla Zorza su Instagram: “Alcune coppie hanno una loro canzone. Mio marito ed io abbiamo una ricetta (forse, non poteva essere diversamente). Ci siamo conosciuti la prima domenica di settembre di diciannove anni fa, a casa di amici, io invitata da mia sorella. Avevo cucinato io, portando gli ingredienti da casa. Il tonno all’alloro che vedete in questa foto è “la ricetta”. Cosi, mentre toglievo gli stuzzicadenti e le foglie dal dorso, i nostri sguardi si sono incrociati. Quella sera non abbiamo parlato molto. Ma poi quello sguardo incrociato è diventato qualcosa d’altro. E dopo 19 anni, a settembre, preparo sempre il tonno all’alloro. Prima o poi, sceglieremo anche una canzone. La vostra, qual è?”

La ricetta di Csaba Dalla Zorza, il tonno all’alloro

Ingredienti per 6 persone:

1 filetto di tonno fresco (900 g circa)

30 – 40 foglie di alloro fresco

30 – 40 stuzzicadenti

sale e pepe nero, macinato al momento

1 cucchiaio di olio d’oliva

1 spicchio di limone

Procedimento

Questa ricetta è davvero semplice e deliziosa, ti serviranno solo un filetto di tonno di buona qualità e delle foglie di alloro fresche. Puoi accompagnarlo con vari contorni o anche solo con un’insalata fresca. Non è difficile da fare, ma richiede un po’ di pazienza per sistemare le foglie di alloro.

Ecco come prepararla:

Riscalda una padella, resistente al calore, a fuoco medio. Metti un po’ di olio sul filetto di tonno e spremi un po’ di succo di limone. Aggiungi del sale e pepe quanto basta. Poi metti il tonno nella padella calda e lascialo cuocere per 3 minuti da ogni lato, considerando anche le estremità. Dopo aver rosolato il tonno, accendi il forno a 180°C e prendi una teglia e rivestila di carta forno. Metti il tonno sopra la teglia e coprilo con le foglie di alloro, fissandole con alcuni stuzzicadenti. Cerca di coprire tutto il tonno in modo uniforme. Il risultato finale dovrebbe avere l’aspetto simile a un riccio. Metti la teglia in forno e cuoci il pesce per circa 10-12 minuti, in modo che rimanga rosa all’interno. Il tempo di cottura dipenderà dalla forma del filetto e da quanto hai cotto in padella la prima volta. Se il tonno è troppo crudo quando lo tagli, puoi rimetterlo in forno per qualche minuto. Con l’esperienza, capirai quanto tempo serve per ottenere il risultato perfetto e ideale per te. Porta il tonno in tavola con le foglie di alloro e togli gli stuzzicadenti davanti ai tuoi ospiti. Taglia il tonno a fette e servilo subito quando è ancora caldo.

Questa ricetta è perfetta per stupire i tuoi ospiti e per regalare un effetto sofisticato alla tavola, trovi tutte le ricette di Csaba Dalla Zorza sul suo sito blog ufficiale.