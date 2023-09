La ricetta dei banana bread dei Prelemi: ecco gli ingredienti

Il banana bread è una merenda sana e gustosa, facilissima da preparare: ecco la versione dei Prelemi, una vera delizia

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, noti al grande pubblico e soprattutto ai fan come i Prelemi, sono molto amati e seguiti sui social. Mostrano ai loro followers la loro vita quotidiana o gli eventi a cui partecipano e sono tanti gli apprezzamenti e i commenti che ricevono da coloro che sostengono il loro amore sin da quando è nato sotto i riflettori della casa più famosa d’Italia, la casa del Grande Fratello.

Si dilettano anche ai fornelli e non risparmiano di condividere le ricette di ciò che preparano come i banana bread, una merenda gustosa, semplice da preparare e molto veloce. Si può mangiare a colazione accompagnata dal latte o da una tisana oppure a merenda, per evitare tante alternative confezionate. Qualche giorno fa, infatti, hanno pubblicato un video in cui fra una risata e l’altra, con molta facilità hanno realizzato questo dolcetto davvero buonissimo.

La ricetta dei banana bread dei Prelemi: ingredienti e procedimento

Il banana bread è un plumcake tipico dei paesi anglosassoni che usano consumarlo a colazione, merenda o durante il brunch. Gli ingredienti sono banane, burro, uova, farina 00, zucchero, lievito, succo di limone e cannella in polvere. La versione dei Prelemi è differente, leggermente light perché senza burro e con l’uso di ingredienti vegetali come il latte di cocco e la farina di riso integrale.

Gli ingredienti per preparare il banana bread dei Prelemi sono:

200 g di banane mature

250 ml di latte di cocco

200 g di farina di riso integrale (o farina normale)

10 g di lievito per dolci

30 g di cocco rapè

noci di Macadamia, nocciole e mandorle

cioccolato fondente

Il procedimento per preparare il dolce:

Schiacciare le banane. Aggiungere il latte di cocco e mescolare. Aggiungere la farina, il lievito, il cocco rapè e le pepite di cioccolato. Continuare a mescolare. A parte tritare la frutta secca. Imburrare una teglia rettangolare e stenderci il composto. Può andare bene anche una teglia da plumcake per avere la tipica forma del banana bread. Spolverare in superficie la farina di cocco. Aggiungere la frutta secca tritata. Infornare a 180° in forno preriscaldato per 50/55 minuti.

Il banana bread è pronto per essere gustato appena caldo ma anche tiepido o freddo sarà davvero gustoso. Si può conservare anche per qualche giorno ma andrà a ruba dopo poco tempo e non ne rimarrà nemmeno una briciola!