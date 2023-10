La Regina di Scacchi sposa a Venezia: l’abito di Anya Taylor-Joy è uno spettacolo

La regina di scacchi ha sposato a Venezia il musicista Malcolm McRae e il suo abito da sposa inusuale ha catturato (e non poco) l’attenzione.

Bella, misteriosa e con uno sguardo in grado di ammaliare chiunque: Anya Taylor-Joy, che abbiamo avuto l’onore di conoscerla nel film La regina di scacchi, ha coronato da poco il suo sogno d’amore con il musicista Malcolm McRae. Molto riservata, l’attrice non ama particolarmente i riflettori e le attenzioni dei media, almeno per quanto concerne la sua vita privata. Per questo motivo si è sposata lo scorso anno in gran segreto, replicando il matrimonio anche in Italia. Gli artisti hanno quindi deciso di confermare il fatidico sì nella magica città di Venezia, luogo dove ‘la regina di scacchi’ si è mostrata con un abito che ha letteralmente ammaliato la schiera di fan.

Per questo secondo matrimonio, la coppia ha scelto una location suggestiva, con origini storiche a Palazzo Pisani Moretta, lussuosa dimora del XV secolo affacciata direttamente sul Canal Grande. Sebbene siano due personaggi di un certo calibro, al matrimonio erano presenti 150 persone, tra cui alcuni personaggi importanti come il cantante Evan Ross e la modella Cara Delevingne; immancabile anche l’attrice Julia Garner. In una luogo talmente caratteristico, l’abito scelto da una delle attrici più influenti del momento non poteva essere di certo banale.

Anya Taylor-Joy: l’abito da sposa con i Colibrì firmato Dior

Capelli biondissimi e un abito che calzava a pennello con uno stile a tratti medievale e per certi versi gotico e floreale; così Anya Taylor-Joy è stata paparazzata più bella che mai affacciata dal balcone della villa a Venezia, dove è stato celebrato il secondo matrimonio in gran segreto. Questo vestito è stato creato da Dior appositamente per l’attrice, dove i ricami rappresentano dei significati ben precisi. Nessun abito bianco per lei: il vestito è di colore beige, con ricami floreali e un colibrì sul corpetto. Lo ha abbinato a un lungo velo bianco, fermato sulla chioma biondissima con un mezzo raccolto morbido e due ciuffi lunghi che cadono sul viso.

Come accennato, i ricami realizzati da Dior (brand di cui lei è testimonial), vedono la presenza di costellazioni, il suo segno zodiacale (Ariete), alcune parole cucite sull’abito e un colibrì sul corpetto, posto accanto ad un fiore. Per quanto riguarda il colibrì, Anya in un’intervista aveva dichiarato che questo uccello è una sorta di animale spirituale, motivo per cui lo sente molto vicino alla sua personalità. Il fiore di ciliegio che si presenta sulla gonna invece, è il fiore nazionale del Giappone: questo simbolo primaverile rappresenta la rinascita.