La proposta di Rocco Siffredi per Arisa: “Facciamo un por*o educativo”

L’artista hard non si arrende e rilancia la proposta di girare un film a luci rosse con Arisa: “Un por*o educativo e romantico”.

Le foto senza veli che ha pubblicato Arisa sui social network non sono di certo passate inosservate al pubblico, figuriamoci a Rocco che, già in precedenza, aveva lanciato una proposta all’artista. Alla fine Arisa, nei suoi scatti, ha voluto semplicemente lanciare un appello al pubblico maschile: vuole trovare un marito, e come farlo se non con un’idea alquanto inusuale? “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio”, scrive nel post che la vede senza veli sul suo profilo Instagram.

Sebbene i pretendenti non le manchino di certo, le foto hanno avuto un notevole successo (e anche qualche critica) dal pubblico social. Tuttavia, se le sono arrivate proposte di matrimonio non lo sappiamo, ma quello che è certo è che qualcuno ha voluto rilanciare quanto già aveva già espresso qualche tempo fa.

La (ri) proposta di Rocco Siffredi: il por*no educativo

Cosa intenda Rocco per ‘educativo’ questo non è chiaro, ma dopo poco tempo dalla pubblicazione del post di Arisa senza veli, il por*o attore pubblica una storia sui social con tanto di proposta ad Arisa: “Arisa test of real italian beauty. Arisa facciamo finalmente un porno educativo e romantico come solo tu potresti fare”. La cantante in effetti, due anni fa rilasciò una dichiarazione alquanto insolita.

Nel 2021, all’uscita del suo album ‘Ero romantica’, aveva confessato durante un’intervista: “Non voglio più vergognarmi a 39 anni e voglio trattare il mio corpo come una cosa bella. Se mi proponessero un soft-porn… ci penserei. Ma non parlo di por*o, parlo di erotismo”. In quel periodo Rocco non ci ha pensato due volte a prendere la palla al balzo, soprattutto dopo le prime foto senza veli pubblicate dalla stessa.

“Arisa – ha dichiarato Siffredi – è sexy a livelli surreali. Darei tutto quello che ho a disposizione per fare il film dei film con lei. Può essere anche che la sua femminilità sia diventata talmente prorompente da farla sentire pronta a un passo del genere. In quel periodo la cantante, seppur intenzionata a tirar fuori il suo lato più sensuale, aveva rifiutato la proposta. Chissà se questa volta potrebbe prendere l’offerta in considerazione.