La Promessa, spoiler Spagna: il declino di Curro, la sua vita cambia per sempre

È uno dei protagonisti assoluti della soap opera La Promessa e, stando alle anticipazioni provenienti dalla Spagna, lo sarà ancora a lungo. Per Curro, però, non sono in arrivo buone notizie poiché la sua vita cambierà radicalmente dopo un evento drammatico. Il fratello di Jana si vedrà costretto a prendere una decisione drastica per non uscire per sempre dalla vita della tenuta.

Tutto nascerà dopo la morte improvvisa di Jana: la ragazza verrà trovata morta da Manuel, dopo essere stata colpita da un proiettile all’interno del palazzo. Per la guardia civile è stata Cruz ad eliminare la sua nemica storica e, infatti, la marchesa è stata arrestata e il suo personaggio, almeno per il momento, è uscito di scena. Cosa accadrà a Curro e perché si ritroverà in un grosso guaio?

La Promessa, gli spoiler delle puntate spagnole: Curro costretto a diventare valletto

La scomparsa di Jana creerà un vero e proprio scompiglio all’interno della tenuta dei marchesi de Lujan. La protagonista de La promessa perderà la vita e tutti crederanno che ad ucciderla sarà stata Cruz. L’unica persona che conosce la verità è Curro poiché proprio la sorella, in punto di morte, gli rivelerà che a spararle non è stata la marchesa, senza riuscire a dire di più.

L’obiettivo di Curro sarà quindi quello di scoprire tutta la verità sull’omicidio dell’ex domestica e ad aiutarlo ci penserà Pia, anche essa intenzionata a vendicare la morte dell’amica. Tutto, però, cambierà quando verrà fuori la verità sulle origini di Curro, che è in realtà il figlio di Alonso: la stampa diffonderà la notizia, che in poco tempo diventerà di dominio pubblico. Alonso cadrà nello sconforto più totale.

Il marchese, già sconvolto dall’arresto di Cruz, vorrà evitare altri scandali e, spinto da Leocadia, deciderà di allontanare il ragazzo dalla tenuta. Per evitare la bancarotta, Alonso sarà sul punto di cacciare Curro dal palazzo ma ci sarà un colpo di scena: pur di restare alla tenuta e di indagare sulla morte della sorella, il ragazzo accetterà di diventare un semplice valletto e rinuncerà al suo titolo nobiliare.

Una decisione drastica, quella del fratello di Jana, ma inevitabile per poter continuare a fare luce sulla morte della moglie di Manuel. La scelta di Curro sconvolgerà tutti e farà storcere il naso a Leocadia, contraria alla vicinanza tra la figlia Angela e il ragazzo. La nobildonna vorrebbe che la figlia si avvicinasse a Manuel, ormai vedovo dopo la morte della Exposito.