La Promessa, Marcelo ha mentito a Teresa: finalmente svela perché è ricercato

Nella soap opera La Promessa da alcune puntate è entrato a far parte della servitù Marcelo, presentatosi a palazzo insieme a Teresa, facendo credere a tutti di essere suo marito. In realtà i due sono fratelli e hanno mentito solo per dare al giovane maggiori possibilità di essere assunto. La sua vita all’interno della tenuta sta procedendo tra alti e bassi, a causa della sua scarsa attenzione sul lavoro e soprattutto per la sua vicinanza ad altre domestiche.

Tutti, infatti, credono che sia sposato e che stia tradendo Teresa. Per questo Petra gli sta rendendo la vita impossibile, dandogli compiti che non gli competono. Nelle precedenti puntate il giovane, con l’aiuto di sua sorella, dopo aver notato la sua foto su un giornale, è riuscito a strappare via la pagina. A quanto pare si sta nascondendo dalla guardia civile perché è un ricercato. In tanti si chiedono il motivo e a svelarlo, nelle prossime puntate, sarà proprio il valletto.

La Promessa, spunta tutta la verità: Marcelo confessa perché è finito sui giornali come ricercato

Nelle nuove puntate de La Promessa la trama avrà modo di concentrarsi su Marcelo. Il giovane è arrivato da poco alla tenuta, insieme a Teresa, e ha iniziato a lavorare come valletto. I dubbi sulla sua identità sono sorti quando una sua foto è apparsa sulla prima pagina dei giornali, in cui era citato come un ricercato. Sarà lui, molto presto, a svelare perché la guardia civile lo sta cercando senza sosta e con tanta attenzione.

Nei prossimi giorni alla Promessa si presenterà Gonzalo, il duca di Carill, nonché padre di Vera, per proporre un affare molto importante ad Alonso e a Manuel. A quel punto Marcelo, mostrando il suo timore di vederlo, sarà costretto a raccontare la verità a Teresa. Le spiegherà che il segretario del Duca era solito frequentare la casa dei Duchi di Samboa, dove prima lavorava. A quanto pare il suo ‘capo’ lo ha spinto a firmare delle fatture che lo hanno reso il colpevole delle azioni scellerate che il nobile ha svolto insieme al padre di Vera.

Marcelo avrà il timore che il segretario di Gonzalo lo riconosca e di conseguenza che il duca di Samboa possa scoprire dove si trovi, per liberarsi finalmente di lui. Per questo, durante una seconda visita del duca, con l’aiuto di Teresa, si assenterà dalla tenuta. La domestica spiegherà al maggiordomo che suo fratello ha dovuto lasciare momentaneamente il suo lavoro per dare l’ultimo addio ad un suo amico scomparso improvvisamente.