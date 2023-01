La porta rossa 3, ultima puntata: cosa succederà il 1° febbraio

La porta rossa 3 è arrivata alle battute finali e la stagione finale si chiuderà con la puntata del 1° febbraio. Andiamo subito a scoprire cosa succederà negli episodi che chiudono il cerchio sulle avventure di Cagliostro, sugli schermi per l’ultimo capitolo dell’amato titolo con protagonisti Lino Guanciale, Gabriella Pession e Valentina Romani…

La porta rossa 3, gran finale della serie: le anticipazioni sulla trama

Foto Instagram | @garboproduzioni

Pronta per l’ultima indagine di Cagliostro? L’ispettore fantasma interpretato da Lino Guanciale torna sugli schermi nell’ultima puntata della serie mistery in onda il 1° febbraio, ma cosa vedremo? Le anticipazioni sulla trama degli ultimi due episodi che chiuderanno cerchio, facendo calare il sipario sull’amato titolo con protagoniste anche Gabriella Pession e Valentina Romani, sono tutte da gustare!

L’epilogo de La porta rossa 3 – ma anche della serie -, arriverà sugli schermi tra poche ore e non mancheranno i colpi di scena. Si partirà con l’episodio numero 7 in cui, secondo quanto trapelato, potremo tuffarci in un primo atto dell’attesissimo finale dalle “atmosfere paranormali” con una indagine molto sofferta per Cagliostro e Vanessa.

Si tratta dell’ultima investigazione per i protagonisti e nell’episodio 8 accadrà di tutto, ma soprattutto potremmo scoprire cosa li lega e quale sarà la sorte del personaggio interpretato magistralmente da Lino Guanciale (tra i 10 attori più belli degli ultimi tempi)….

L’11 gennaio 2023, quando è iniziata l’ultima stagione della serie, l’attore ha voluto dedicare alla sua esperienza una sintesi commossa sui social: “Nel mio percorso professionale è stato un momento decisivo, un progetto coraggioso che ho amato molto, che amo molto e che mi ha dato tanto. Voglio abbracciare voi spettatrici e spettatori che avete sostenuto le prime stagioni, che avete chiesto a gran voce la terza e che avete aspettato con pazienza questo giorno“.

Dove vedere la puntata finale della terza stagione e della serie La porta rossa?

L’appuntamento conclusivo con questa strepitosa avventura, che ha rivoluzionato il mondo delle fiction in casa Rai, è fissato per il prossimo mercoledì 1 febbraio su Rai 2, ovviamente in prima serata. Non ci resta che metterci comode e aspettare di conoscere cosa succederà e quali saranno i grandi misteri nascosti che verranno finalmente svelati dopo anni di ipotesi, segreti e tantissima suspense!