La pizza super dietetica, si chiama nuvola: tutti gli ingredienti dell’impasto

Ecco la pizza super dietetica: ricetta ed ingredienti per preparare una pizza gustosa, ma sana. Si chiama “nuvola” ed è deliziosa!

La pizza dietetica “nuvola” è una versione deliziosa dell’iconico piatto tradizionale italiano. Questa alternativa dietetica e leggera è in grado di soddisfare il palato senza provocare sensi di colpa e pentimenti, perché ha appena 280 calorie (una pizza normale ne possiede non meno di 800, in base anche alla farcitura e alla grandezza).

Ecco la ricetta per preparare questa variante di pizza e gustare un piatto iconico italiano leggero e dietetico, ma non privo di sapore.

Pizza dietetica: ingredienti e ricetta passo passo

Ecco tutto ciò che serve per creare l’impasto della pizza light “nuvola”. Tra il tempo di preparazione e quello di cottura, in mezz’ora questa pizza dietetica sarà pronta da gustare!

Ingredienti:

50 ml di albume d’uovo

1 uovo

50 gr di yogurt 0%

50 ml di passata di pomodoro

2 gr di parmigiano

1 cucchiaino di lievito (in alternativa si può usare il bicarbonato)

2 fette di formaggio light (o mozzarella)

Basilico fresco (oppure origano)

Sale, pepe e spezie a piacere

Procedimento:

Preriscaldare il forno a 150 gradi e rivestire una teglia bassa con della carta forno.

Separare il tuorlo dall’albume e, in una ciotola, montare quest’ultimo a neve.

Nella ciotola dove è stato messo il tuorlo, aggiungere yogurt 0%, parmigiano, lievito, sale, pepe e spezie a piacere. Procedere a mescolare tutti gli ingredienti.

Versare lentamente il composto appena preparato nella ciotola dell’albume montato a neve. Aiutandosi con una spatola, incorporare delicatamente i due composti, facendo dei movimenti dal basso verso l’alto.

Dividere l’impasto in due parti e stenderne una parte nella teglia con la carta forno (dare una forma più circolare possibile).

Infornare la teglia per 2 minuti circa. Dopo di che tirare fuori la teglia e cospargere l’impasto con il formaggio grattugiato. Rimettere in forno la teglia per altri 10 minuti.

Passati i minuti necessari, dopo aver spento il forno , tirare fuori la teglia e versare sopra la passata di pomodoro, aggiungendo altro formaggio.

Rimettere la pizza nel forno spento e aspettare che il formaggio si sciolga completamente, prima di tirare fuori la teglia definitivamente. Infine, guarnire con del basilico fresco e servire la pizza.

Questa alternativa sana e gustosa della pizza tradizionale può essere personalizzata molto, con tantissime farciture, ad esempio con l’aggiunta di verdure grigliate o di affettati light. È una variante che piacerà anche ai più piccoli, ed è perfetta per soddisfare la voglia di pizza, senza sensi di colpa. La pizza dietetica “nuvola” è da provare!