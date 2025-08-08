La notte nel cuore spoiler: il test del DNA dà un esito sconvolgente

Piccola pausa per una delle soap opera più amate del momento. La notte nel cuore si ferma per qualche settimana ad agosto, ma Mediaset ha già fatto sapere che la serie tornerà regolarmente in onda su Canale 5 a partire da domenica 24 agosto. E tornerà con dei colpi di scena che lasceranno il pubblico senza parole, a partire da Melek alle prese con la scoperta della gravidanza.

Da quando la verità sui figli illegittimi di Sumru è spuntata fuori, a villa Sansalan nulla è come prima. Samet ha immediatamente cacciato via sia i gemelli che Sumru e la mamma Nihayet e non ha alcuna intenzione di riportarli in casa. Nelle prossime puntate in arrivo, però, ci sarà un nuovo imprevisto che sconvolgerà la vita dell’imprenditore: il test del DNA darà un risultato incredibile.

La notte nel cuore, spoiler dalla Turchia: arriva il risultato del DNA, tutti sconvolti

Samet si è sentito profondamente tradito da Sumru e non ha alcuna intenzione di perdonarla. Non solo per la questione di Nuh e Melek: secondo l’uomo, la moglie lo avrebbe tradito anche precedentemente. Sarà vero? Quel che è certo è che, nei prossimi episodi de La notte nel cuore in arrivo su Canale 5, si scoprirà un’altra verità che metterà Sumru in serissimi guai. Ricordate il test del DNA fortemente richiesto da Hikmet?

La perfida donna ha invitato il fratello e i nipoti Esat e Harika a sottoporsi a un test, che accertasse la paternità. Ebbene, i risultati del test arriveranno e, purtroppo, daranno ragione ad Hikmet: Harika non è la figlia biologica di Samet. Inizialmente, tutti penseranno ad uno scherzo, compresa la giovane ragazza, ma i documenti saranno verificati e l’esito sarà confermato come certo.

A questo punto, Samet non potrà fare altro che prendere consapevolezza di una nuova verità: Sumru lo ha preso in giro ancora una volta. La vendetta dell’uomo nei confronti della ormai ex moglie sarà spietata, a tal punto che arriverà a riaccogliere in casa Nihayet, solamente per separarla dalla figlia, ma non è tutto. Quando scoprirà la verità su Harika, Samet non esiterà a piombare da Enise, dove si nasconde Sumru.

L’imprenditore ordinerà alla domestica di cacciare di casa Sumru, ma quando lei si opporrò, la furia di Samet sarà spietata. L’uomo chiamerà i suoi operari e farà demolire completamente l’abitazione della povera donna, davanti ai suoi stessi occhi. Un dolore atroce per lei e per Sumru, che si sentirà sempre più sola con i segreti di un passato che appare ricco di punti interrogativi.