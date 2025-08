La Notte nel Cuore spoiler: è in fin di vita, qualcuno gli ha sparato

Tra le tante soap opera turche collocate nella fascia pomeridiana, ce n’è una a cui Mediaset ha deciso di affidare la prima serata della domenica sera. È La Notte nel Cuore, la serie che narra le vicende di Sumru, divisa tra il suo passato e la nuova vita al fianco del ricco Samet Sansalan. Da quando i suoi due figli (abbandonati in fasce) Melek e Nuh hanno bussato alla sua porte, per la donna nulla è mai stato come prima

Nelle scorse puntate, la verità sui gemelli è spuntata fuori e tutto è cambiato, sia per loro che nella famiglia Sansalan: Sumru e la madre Nihayet sono state allontanate dalla villa, proprio come Nuh e Melek. I colpi di scena sono stati già tantissimi, ma gli spoiler provenienti dalla Turchia anticipano nuovi, clamorosi, imprevisti. In particolare per uno dei protagonisti, che lotterà tra la vita e la morte dopo essere stato colpito da una pallottola.

La Notte nel Cuore, gli spoiler delle prossime puntate: Cihan rischia di morire

La delusione, per Cihan Sansalan, è stata troppo grande. Dopo aver appreso la verità su Sumru e i suoi figli illegittimi, il ragazzo crede di essere stato preso in giro da Melek e l’ha accusata di essersi avvicinata a lui solo per convenienza. La gemella ha provato a giustificarsi ma senza risultato: Cihan non sembra avere alcuna intenzione di cambiare idea. E, nelle prossime puntate de La Notte nel cuore in arrivo su Canale 5, nel rapporto tra i due si aggiungerà una nuova crepa.

Quando Cihan scoprirà che Nuh e Sevilay tenteranno di fuggire, ordinerà ai suoi uomini di picchiare il ragazzo. E lo faranno in modo così violento da ridurre il gemello in fin di vita. Ad aiutarlo e salvarlo, ancora una volta, ci sarà Tashin, ma quando Melek vedrà il fratello in quelle condizioni e scoprirà del coinvolgimento di Cihan, andrà su tutte le furie e non avrà più pietà per l’uomo che amava.

Pur avendo scoperto di essere incinta di suo figlio, Melek piomberà a villa Sansalan per un faccia a faccia con Cihan. Un incontro che non si limiterà alle parole: quando Cihan continuerà ad accusarla di averlo ingannato e a provocarla, Melek impugnerà una pistola e lo colpirà. Cihan si accascerà al suolo e Melek scapperà, sconvolta e devastata, convinta di aver ucciso il padre del bambino che porta in grembo.