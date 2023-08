La merenda dell’estate con pochissime calorie: si prepara in pochi minuti

La merenda dell’estate deve essere rigenerante. Meglio se con spuntini veloci da preparare e poco calorici come quello di questa ricetta.

Che sia al mare o a casa propria, la merenda in estate è un momento davvero rigenerante e appagante. Però è meglio non cedere alla tentazione di mangiare snack industriali che possono essere ricchi di zuccheri, grassi, sale ed edulcoranti. È molto più appagante infatti preparare da se degli spuntini sani, veloci e con pochissime calorie come quello di questa semplice ricetta. Così la merenda dell’estate sarà un momento goloso e ricco di bontà.

La ricetta della merenda perfetta dell’estate: veloce da preparare e ipocalorico

Per preparare la merenda dell’estate non occorre perdere troppo tempo né tantomeno fiondarsi su cibi pronti o spazzatura presenti al supermercato. Sono sufficienti pochi semplici ingredienti e soprattutto pochi minuti per ottenere uno snack salato da leccarsi i baffi e senza rimpianti (perché contiene pochissime calorie).

Si tratta dei biscotti al formaggio, degli snack velocissimi e facilissimi da preparare che contengono 30 calorie l’uno. Gli ingredienti per prepararne circa 35 sono:

250 g di farina

un uovo

50 g di formaggio a propria scelta

6 g di lievito

120 g di zucchero

olio d’oliva q.b.

La preparazione è davvero semplice e veloce.

Mescolare in una scodella l’uovo, il formaggio grattugiato, lo zucchero e l’olio. Aggiungere la farina e il lievito setacciati e amalgamare bene. Con il composto creare delle palline e disporle sulla carta forno stesa su una teglia foderata. Schiacciare le palline con la forchetta e infornare per circa 10 minuti a 180 gradi, fino a che i biscotti non sono ben dorati. Farli riposare a temperatura ambiente e gustarli.

Per rimanere sotto le 100 calorie, la quantità giornaliera di biscotti al formaggio da consumare è di 3-4.

I migliori spuntini per la merenda in estate: sani e gustosi

Oltre ai biscotti al formaggio, ecco altri esempi di spuntini perfetti per la merenda dell’estate. Si preparano in pochissimo tempo, sono ipocalorici e davvero gustosi. Perfetti per regalarsi una pausa equilibrata a casa, in spiaggia, al lavoro o, perché no, in vacanza.

Questi esempi di snack perfetti per la merenda estiva sono sia dolci che salati, così da soddisfare qualsiasi gusto ed esigenza. Ed hanno meno di 100 calorie, così si possono consumare senza alcun rimpianto.

Ecco un elenco dei migliori:

un vasetto di yogurt al naturale (66 calorie circa)

un vasetto di yogurt scremato (40 calorie circa)

un bicchiere di spremuta d’arancia (66 calorie circa)

frutta secca (10 grammi apportano 50-60 calorie)

cioccolato fondente (15 grammi è la quantità raccomandata che apporta circa 77 calorie)

fragole (100 g)

pane e marmellata (un gran classico che apporta solo 90 calorie)

Parmigiano Reggiano (un pezzetto da circa 30 g)

A questi si aggiungono, come detto, i biscotti al formaggio visti in questa ricetta. La quantità raccomandata è di 3 biscotti al giorno che apportano circa 90 calorie. Ecco, con questi semplici esempi la merenda dell’estate sarà sana e ricca di gusto.