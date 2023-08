La marmellata una volta aperta si riempie di muffa in pochi giorni? Con questo trucco durerà settimane

Golosa e cremosissima, la marmellata è una delizia a cui non si rinuncia: come evitare che si formi la muffa a pochi giorni dall’apertura?

Quando si tratta di salse, creme e confetture, ognuno ha le sue preferenze come giusto che sia. C’è chi ama i sapori molto dolci, chi preferisce quelli agrumati e, del resto, con tutti i prodotti che ci vengono offerti oggi al supermercato o che possiamo realizzare in casa in poche mosse c’è solo l’imbarazzo della scelta. La marmellata è uno dei preferiti di grandi e piccini, che sia estate o inverno. Gustarla spalmata su pane, fette biscottate, crostate, è un piacere al quale non si resiste. Ma come evitare che, una volta aperta, si formi subito uno strato di muffa che ci costringe a buttarla?

Ovviamente, la prima cosa che ci viene in mente è quella di tenerla in frigo. E, questo, può funzionare, per un paio di giorni almeno. Ci saremo sicuramente resi conto, però, che nonostante la nostra accortezza questo non evita la formazione della muffa che, intaccando la marmellata, la rende immangiabile. Per fortuna c’è un trucco che può darci una mano.

Come evitare che si formi subito la muffa sulla marmellata aperta: il trucco

Ebbene, sappiamo tutti che una volta che un alimento è stato contaminato dalla muffa non è più commestibile. Molti pensano che “eliminare” il primo strato, quello rovinato e consumare il prodotto sottostante possa non essere un problema, ma si tratta di un errore che mette a rischio la nostra salute. Come fare allora, per evitare di sprecare un barattolo di marmellata senza essere costretti a finirlo a stretto giro? Il frigo è fondamentale, sì, è vero, ma anche il modo in cui riponiamo il nostro recipiente. Ecco cosa sapere.

Non è tanto rilevante in quale ripiano del frigo teniamo la marmellata, sebbene sarebbe preferibile evitare punti in cui si accumula la condensa o dove potrebbero esserci sbalzi di temperatura, come lo sportello. A essere fondamentale è il modo in cui sistemiamo il barattolo della marmellata.

Avremo fatto tutti caso al fatto che la muffa tende a formarsi sempre nella parte superiore, proprio sotto il tappo. Ebbene, questo accade perché, una volta aperta la marmellata, l’aria penetra nel recipiente. Per questo dovremmo posizionarlo in frigo capovolto, a testa in giù. In questo modo la nostra “crema” andrà a scivolare verso il tappo e l’aria non avrà modo di “passare”. Questo la farà durare più a lungo!