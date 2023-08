La loro somiglianza è imbarazzante: persone comuni che sono l’esatta copia dei nostri vip preferiti

Queste persone vengono continuamente fermate per strada a causa della loro incredibile somiglianza alle celebrities più famose.

Per chi non appartiene al mondo dello spettacolo o non possiede una particolare fama, essere fermati per strada per una foto o un autografo risulta alquanto improbabile. Tuttavia, nel mondo ci sono diverse persone comuni che purtroppo ogni giorno vengono perseguitate dai fan o dai paparazzi del loro sosia vip. Alla fine assomigliare a qualcuno non è un problema il sé, ma essere uguali ad Angelina Jolie può diventare un po’ più problematico nella vita quotidiana.

In questo articolo, abbiamo racchiuso le 5 somiglianze più imbarazzanti elencate su Sportinal.com. Si tratta di persone che hanno avuto a che fare con situazioni, per certi versi imbarazzanti, per altri divertenti; ma di certo non possono dire di passare inosservati. Queste che vi stiamo per elencare sono le stesse che possono vantare una fama da vip, ma senza i benefici del loro conto in banca.

Le cinque persone comuni che vengono scambiate per vip

Angelina Jolie: la prima è lei, la bellissima mamma del Wisconsin di nome Melissa Baizer. La donna conduce una vita normale, eppure la gente continua a fermarla per strada per chiederle una foto o un autografo. “Ogni volta che vengo paragonata, che sia al lavoro, a fare shopping o online, è molto lusinghiero, ma trovo anche difficile crederci. Penso che siano assolutamente stupefacenti e non mi sono mai vista così”.

Taylor Swift: la seconda sosia è sicuramente Laura Cadman, accusata di aver addirittura imitato il look di taylor Swift. Lei in realtà, sostiene che l’acconciatura bionda a caschetto, l’eyeliner sugli occhi e il rossetto rosso è solamente lo stile che più le si addice al suo volto.

Beyoncè: Brittany Williams, la sosia della cantante, ha spiegato il motivo perchè lei invece, non se la passa di certo bene: “Vengo avvicinata di continuo, in aereo, in aeroporto o agli eventi. Sono stata anche pedinata, fotografata senza il mio consenso e mi hanno fatto degli scherzi a mia insaputa”.

Ed Sheeran: la somiglianza di Ty Jones e il cantante britannico è impressionante. Il suo sogno è sempre stato quello di fare l’attore, ma non si sarebbe mai immaginato una fama del genere. “Avevo una quantità pazzesca di fan che mi seguivano a Hackney, Londra e Los Angeles, quindi il team con cui lavoravo doveva aiutarmi a escogitare un piano di fuga spettacolare”.

Shakira: Rebecca Maiellano non assomiglia solo esteticamente alla pop star, ma anche per la passione che condividono entrambe per il canto. Parlando dei fan, Rebecca afferma che loro “Apprezzano il canto e il ballo professionale che faccio, ma nella vita di tutti i giorni sanno che sono ancora Rebeca Maiellano, una cantante e imitatrice venezuelana.