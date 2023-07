La foto da piccola di Aurora Ramazzotti, sulla carta d’identità spunta il secondo nome

Ora ha 26 anni e in pochi la ricordano quando era solamente una bambina. Sui social spunta la carta d’identità con il secondo nome.

Aurora in questo periodo è sotto la lente d’ingrandimento dei media, assieme alla mamma Michelle Hunziker. La piccola Ramazzotti, ormai tanto piccola non è più; questo non solo perché a dicembre compirà 27 anni, ma anche perchè da poco è diventata mamma del piccolo Cesare, figlio avuto con il business manager Goffredo Cerza. Il suo viso lo conosciamo così, ma in pochi hanno l’immagine di quando era solamente una bambina.

Aurora Ramazzotti, dopo aver studiato nella Facoltà di Sociologia all’Università Cattolica del capoluogo lombardo, conosce ben presto il mondo della moda, comparendo nel 2014 in alcune campagne pubblicitarie di Trussardi. L’anno dopo esordisce per la prima volta come conduttrice del daily di “X Factor”, ossia la fascia pomeridiana. Il suo carattere spigliato conferma ben presto il suo talento, non solamente dovuto a qualche “spintarella” da parte della madre.

La carta d’identità di una baby Aurora Ramazzotti e il secondo nome

In questo periodo Aurora è molto più presente sui social, aumentando così l’interesse degli utenti che seguono costantemente ciò che accade nella sua vita. Proprio su Instagram, la stessa mostra una foto del passato, dove troviamo una baby Aurora con una carta d’identità che non passa di certo inosservata, soprattutto per quel secondo nome fino ad oggi sconosciuto a molti.

Nella foto possiamo notare una dolcissima Aurora, ritratta in un documento elettronico rigorosamente svizzero che indica un secondo nome: Sophie. Oltre a questo, in molti avranno notato quest’altro dettaglio: nonostante Michelle si trovi in Italia da diverso tempo, la figlia è nata a Sorengo in Svizzera. La stessa figlia è molto orgogliosa della sua doppia cittadinanza (svizzera e italiana), tanto da aver scelto lo stesso destino anche per il piccolo Cesare. Alla 34esima settimana di gravidanza si è infatti trasferita nella clinica Sant’Anna a Sorengo per dare alla luce il piccolo.

“Ho deciso di partorire in Svizzera perché c’è una struttura che mi piaceva molto e io sono nata lì”, ha ammesso Aurora in una vecchia intervista. Che la ragazza sia davvero orgogliosa delle sue origini questo lo sappiamo, ma per quanto riguarda il suo secondo nome, non l’ha mai menzionato in nessuna occasione. Non sarà forse di suo gradimento? Al canto nostro però, possiamo ammettere che Sophie Ramazzotti suona davvero bene.