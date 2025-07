La Forza di una Donna, spoiler turchi: muore a causa di un infarto

Non la solita soap opera, ma una storia intensa e per larghi tratti drammatica. È la storia di Bahar Cesmeli, la protagonista assoluta de La Forza di una Donna, che con il suo coraggio e la sua determinazione è entrata nel cuore dei telespettatori italiani. Una donna pronta a tutto pur di difendere i propri figli e di donare loro un po’ di serenità, nonostante gli enormi problemi con cui deve fare i conti giorno dopo giorno.

Problemi che non termineranno, poiché le anticipazioni delle puntate turche rivelano che ci saranno nuovi drammi da affrontare per Bahar e la sua famiglia. La morte di Sarp (che è in realtà ancora vivo) non sarà l’unica a sconvolgere la vita della protagonista. Un altro personaggio chiave della serie perderà la vita in seguito a un attacco di cuore, dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale.

La Forza di una Donna, nuovo dramma negli spoiler turchi: protagonista muore a causa di un arresto cardiaco

Non c’è pace per Bahar Cesmeli e non ci sarà neanche negli episodi de La Forza di una Donna in arrivo nelle prossime settimane. Il pubblico ha già scoperto che, proprio come Bahar percepiva, Sarp è ancora vivo e non ha perso la vita nell’incidente in traghetto. Un altro incidente però si rivelerà fatale e costerà la vita a una delle protagoniste assolute della dizi in onda su Canale 5 in daytime.

Si tratta di Hatice, che avrà la peggio proprio dopo uno scontro con un’automobile. La tragedia avverrà quando Arif, Sarp e Hatice si metteranno in auto per trasportare Bahar in ospedale, colpita da un nuovo malore a causa della sua malattia. Arif, però, si distrarrà alla guida e perderà il controllo del veicolo, provocando l’incidente. Le condizioni di Hatice apparranno immediatamente gravi.

La donna sarà trasportata d’urgenza in ospedale e sottoposta a un delicato intervento chirurgico, che riuscirà, ma poco dopo la situazione precipiterà. Dopo l’operazione, Hatice riprenderà conoscenza solo per poco tempo e riuscirà a vedere Enver, salvo poi essere colpita da un attacco cardiaco che la ucciderà. Enver sarà distrutto nel dover salutare per sempre la sua metà. E Sarp?

Anche il grande amore di Bahar, purtroppo, resterà ferito e necessiterà di un ricovero dopo lo scontro frontale. Le sue condizioni però miglioreranno giorno dopo giorno, finché Sirin non deciderà di sprigionare tutta la sua cattiveria e di infliggere un nuovo, immenso, dolore alla sorellastra, ponendo fine alla vita di Sarp manomettendo le flebo che lo tenevano in vita.