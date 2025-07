La Forza di una Donna, spoiler turchi: Sarp è vivo ma ha ucciso un uomo

Una serie che ha letteralmente rapito il pubblico italiano. La storia di Bahar Cesmeli, protagonista de La Forza di una Donna, è entrata nel cuore del telespettatori, che ogni giorno regalano ascolti record alla soap opera proposta da Canale 5. Un appuntamento fisso imperdibile per gli appassionati, che non vedono l’ora di scoprire cosa è accaduto davvero a Sarp dopo la caduta dal traghetto.

Bahar oramai ne è sempre più convinta: suo marito non è morto realmente e qualcosa le è stato nascosto. Ben presto si scoprirà che la donna non ha tutti i torti perché il marito è realmente sopravvissuto all’incidente in mare, qualcuno gli ha salvato la vita. Poco dopo, però, è stato proprio Sarp a togliere la vita a un uomo e, da quel momento, sarà perennemente in pericolo. In seguito i dettagli degli spoiler turchi.

La Forza di una Donna, cosa è successo davvero a Sarp: dramma negli spoiler turchi

Sin dalla prima puntata de La Forza di una Donna, Bahar sta facendo i conti con una marea di difficoltà. Il tutto cercando di non far pesare i problemi sui suoi due bambini, Nisan e Doruk. Da quando il marito Sarp è morto, Bahar vive una vita in povertà e, come se non bastasse, ha scoperto di essere affetta da una grave malattia del sangue. Ma Sarp è davvero morto come tutti credono?

La risposta è no e ben presto tutti i nodi verranno al pettine. L’uomo, in realtà, è sopravvissuto ma, colpito da amnesia, ha iniziato una nuova vita, al fianco di un’altra donna Piril. Una donna che ha sposato e da cui ha avuto due gemelli, senza però sapere di essere stato ingannato. Proprio Piril e suo padre Suat hanno fatto credere a Sarp che Bahar e i loro figli sono morti, costruendo persino delle fine lapidi (ovviamente vuote).

Sarp, ignaro di tutto, si fiderà di Piril poiché è stata proprio lei a salvarlo dalle acque gelide, portandolo sul suo yatch dopo la caduta in mare. Quando hanno raggiunto la terraferma, però, si è consumata una tragedia, poiché ad aspettarli c’era un uomo, l’ex fidanzato di Piril. Alla vista di Sarp, l’uomo ha iniziato a inveire contro Piril, spinto dalla gelosia, arrivando ad estrarre una pistola e a minacciare di ucciderla.

Per difendere colei che gli aveva appena salvato la vita, Sarp non esiterà a scontrarsi con l’uomo e, nella colluttazione, quest’ultimo perderà la vita. Sarà l’inizio della fine per Sarp poiché Nezir, potente boss e padre della vittima, non avrà altro obiettivo che vendicare la morte del figlio ed eliminare colui che glielo ha portato via.