Jeans a vita bassa, il ritorno degli anni Duemila (e come indossarli senza pentirsi)

I jeans a vita bassa sono tornati. Li vedi sulle passerelle, nei negozi, addosso alle ragazze che frequentano i locali alla moda. Chi li ha vissuti la prima volta, negli anni Duemila, ricorda bene l’effetto: vita che sembra più corta, fianchi che escono, e la costante paura di mostrare più del dovuto.

Il problema non è il capo in sé, ma l’abbinamento sbagliato. Perché i jeans a vita bassa possono funzionare anche su chi non ha il corpo di una modella, a patto di scegliere il modello giusto e di saperlo indossare con criterio. Il primo consiglio è non aver paura, il secondo è evitare gli eccessi che hanno reso famosi quei jeans all’inizio degli anni 2000: niente paillettes, niente tasche vistose, niente lavaggi troppo chiari.

Come scegliere il modello che valorizza

La vita bassa accentua i fianchi e la curva dei glutei. Se si hanno fianchi stretti, questo modello può aiutare a dare più forma. Se i fianchi sono già pronunciati, meglio evitare modelli troppo attillati e puntare su un taglio dritto o leggermente svasato, che riequilibra le proporzioni. La lunghezza ideale è quella che arriva appena sotto l’ombelico, non troppo in basso.

Un jeans che scende troppo rischia di creare l’effetto “mutande in vista”, che non è mai elegante. Meglio anche evitare lavaggi troppo chiari o strappi vistosi, che spezzano la figura. Un blu scuro o un nero, invece, allungano e snelliscono. La scelta del tessuto è importante: un jeans con una percentuale di elastan si adatta meglio alle curve e non stringe in modo sgradevole.

Gli abbinamenti giusti per non sbagliare

Con i jeans a vita bassa, la regola d’oro è coprire il punto vita con un capo lungo o lasciare la maglia dentro, ma mai a metà. Un top corto, tipico di quella moda, va bene solo se si ha una pancia piatta e se lo si indossa con un blazer o una camicia sopra. Per la maggior parte delle donne, meglio una maglia morbida che arrivi appena sotto l’ombelico, o una camicia infilata dentro, che crea una linea pulita. Le scarpe con tacco aiutano ad allungare la gamba, ma anche una sneakers bassa può funzionare se il jeans è dritto e non troppo largo.

L’errore più comune è indossare i jeans a vita bassa con un capo troppo corto e aderente: si crea un effetto “a salsiccia” che nessuno vuole. Meglio un top morbido, una camicia oversize, o un maglione leggero. Con i jeans a vita bassa, l’equilibrio è tutto. E quando si trova, il risultato è un look giovane, sbarazzino, ma non volgare.