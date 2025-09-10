La Forza di una Donna, il migliore colpo di scena della settimana lo vedrai oggi: le anticipazioni del 10 settembre

La Forza di una Donna, le anticipazioni di mercoledì 10 settembre: l’ennesima fiction turca fa registrare l’altrettanto ennesimo successo di pubblico, con gli ascolti che sembrano soddisfare Mediaset. Tant’è vero che al sabato La Forza di una Donna è stata collocata prima di Verissimo con Silvia Toffanin, proprio per fare in modo che venga trainato quanto più pubblico possibile. Che cosa succederà in La Forza di una Donna nella puntata di oggi, mercoledì 10 settembre 2025?

Prima di approfondire le vicende della fiction del Bosforo, è bene ricordare che la messa in onda settimanale è fissata nel palinsesto di Canale 5 alle ore 15:30, mentre il sabato viene proposta con due puntate, per una durata complessiva che va dalle 14:30 alle 16:30. Ed assisteremo subito ad un colpo di scena nelle anticipazioni de La Forza di una Donna di mercoledì 10 settembre.

La Forza di una Donna anticipazioni di giovedì 10 settembre, preparati a cosa vedrai

Doruk è sicuro di quel che ha visto con i suoi occhi sinceri da bambino. Suo padre è vivo, il piccolo è assolutamente sicuro infatti che quell’uomo che ha avvistato nel parcheggio dell’ospedale sia Sarp. E lui stesso ne fa menzione a Ceyda, la quale a sua volta informa con solerzia Yeliz. E questa è una notizia che non sembra fare granché piacere alle due donne.

Infatti tutte e due hanno il sentore che la cosa potrebbe rappresentare uno shock troppo forte per Bahar. Quest’ultima è gravemente malata e qualsiasi emozione forte potrebbe causarle dei danni irreversibili. Lei poi si sta vedendo con Arif ma quest’ultimo rivolge a Bahar una domanda di quelle che lasciano spiazzati. La classica domanda da un milione di dollari: “Se tuo marito dovesse riprendersi e rifarsi vivo tu cosa faresti? Torneresti con lui?”.

Comunque si, quell’uomo al di fuori dell’ospedale era Sarp, e si trovava lì per fare visita ad Enver, e per due motivi. Uno consisteva nel riconsegnare ad Envar il suo telefono, l’altro per continuare a parlare con lui di questioni molto importanti, dopo che in un primo momento la loro conversazione era stata interrotta.

Bahar verrà a sapere di Sarp?

Ed ovviamente Doruk non è rimasto in silenzio. Il bambino si è lasciato scappare di bocca un sonoro ed emozionatissimo “Papà!”, che ha sorpreso lo stesso Sarp. Ceyda e Yeliz non sanno che pesci pigliare. Della presenza di Sarp sa tutto anche Nisan, che è la prima persona alla quale Doruk ha confessato tutto. Invece Ceyda e Yeliz pensano soprattutto a non nuocere alla salute di Bahar.

Arif ha sempre pensato che Sarp fosse morto, all’ospedale c’era anche lui. Con Sarp non è mai avvenuto un incontro nella vita reale, ma Arif ha comunque avuto modo di visionare delle foto del coniuge di Bahar. D’altronde è passato molto tempo da quando Sarp è morto, e potrebbe solo trattarsi di qualcuno che sorprendentemente gli somiglia, giusto?

Sbagliato, quello è Sarp, e gli aficionados de La Forza di una Donna lo sanno benissimo. Prima o poi anche Bahar lo verrà a sapere, e chissà come reagirà, e che cosa le succederà. E se ti piace La Forza di una Donna, allora ti piacerà sicuramente anche Forbidden Fruit. Queste sono le anticipazioni fino a venerdì prossimo.