Oggi vi presento la dieta per ottenere una pancia piatta direttamente dal canale di nutrizione di Rosanna Lambertucci. Il programma è stato elaborato dal Prof Pier Luigi Rossi – Medico Specialista in Scienza della Alimentazione dell’Ospedale San Donato e prevede tre pasti principali, oltre due spuntini a metà mattina e a metà pomeriggio. Come abbiamo spesso detto anche noi infatti, digiunare o saltare i pasti non serve a nulla, anzi! Mangiando ogni tre ore si garantisce un livello ottimale della glicemia. Gli alimenti scelti contribuiscono a depurare e a sgonfiare.



LUNEDI

COLAZIONE

Yogurt da latte magro (g 125 un vasetto), un cucchiaio di bastoncini di frumento integrale, due kiwi tagliati a

fettine, una tazza calda di orzo o di tè verde

SPUNTINO MATTINA

Spremuta di arance (un bicchiere)

PRANZO

– Insalata di carote e finocchi condita con succo di limone (porzione libera)

– Filetto di vitello (donna g 120 / Uomo g 130) alla griglia con erbe aromatiche

– Zucchine lessate porzione libera)

– Pane integrale (Donna g 70 / Uomo g 80)

– Olio extra vergine di oliva g 15 (tre cucchiaini)

MERENDA

Frutta fresca di stagione (g 150)

CENA

– Dadolata di sedano,carote,cipolle (porzione libera)

– Involtini di tacchino (Donna g 120 / Uomo g 130) alla salvia e vino bianco

– Broccoli al limone (porzione libera)

– Pane integrale (Donna g 60 / uomo g 70)

– Olio extra vergine di oliva g 15 (tre cucchiaini)

DOPO CENA

Tisana di finocchio dolce (una tazza)



MARTEDI

COLAZIONE

Yogurt da latte magro (g 125 un vasetto), un cucchiaio di bastoncini di frumento integrale, due kiwi tagliati a

fettine, una tazza calda di orzo o di tè verde

SPUNTINO

Una mela

PRANZO

– Carote grattugiate con limone (porzione libera)

– Sella di coniglio al forno rosmarino (Donna g 120 / Uomo g 130)

– Finocchi lessati conditi con olio e prezzemolo (porzione libera)

– Pane integrale (Donna g 70 / Uomo g 80)

– Olio extra vergine di oliva g 15 (tre cucchiaini)

MERENDA

Frutta fresca di stagione a piacere (g 150)

CENA

– Insalata con mele verdi, sedano e finocchi

– Dentice al forno (Donna g 180 / Uomo g 200) con olive nere

– Patate lessate con trito di prezzemolo (Donna g 200 / Uomo g 220)

– Olio extra vergine di oliva g 15 (tre cucchiaini)

DOPO CENA

Tisana di finocchio dolce (una tazza)



MERCOLEDI

COLAZIONE

Yogurt da latte magro ( g 125 un vasetto), un cucchiaio di bastoncini di frumento integrale, due kiwi tagliati a

fettine, una tazza calda di orzo o di tè verde

SPUNTINO MATTINA

Spremuta di pompelmo fresco (un bicchiere)

PRANZO

– Insalata di finocchi con olive,arance e menta (porzione libera)

– Roast-beef (Donna g 120 / Uomo g 130)

– Cimette di cavolfiore lessate

– Pane integrale (Donna g 70 / Uomo g 80)

-Olio extra vergine di oliva g 15 (tre cucchiaini)

MERENDA

Una pera (g 150)

CENA

– Insalata di pomodori con cuori di sedano e basilico (porzione libera)

– Stracchino (Donna g 70 / Uomo g 80)

– Zucchine e carote lessate con olio e origano (porzione libera)

– Pane integrale (Donna g 60 / Uomo g 70)

– Olio extra vergine di oliva g 15 ( tre cucchiaini)

DOPO CENA

Tisana di finocchio dolce (una tazza)



GIOVEDI

COLAZIONE

Yogurt da latte magro ( g 125 un vasetto ), un cucchiaio di bastoncini di frumento integrale, due kiwi tagliati a

fettine, una tazza do orzo o di tè verde

SPUNTINO MATTINA

Una piccola banana

PRANZO

– Insalata di soncino o insalata belga (porzione libera)

– Riso al pomodoro (Donna g 70 / Uomo g 80)

– Fagiolini lessati con maggiorana

– Olio extra vergine di oliva g 15 (tre cucchiaini)

MERENDA

Ananas (g 150 )

CENA

– Insalata croccante di sedano, carote e finocchi (porzione libera)

– Prosciutto crudo magro (Donna g 70 / Uomo g 80)

– Cavolo al vapore (porzione libera)

– Pane integrale (Donna g 60 / Uomo g 70)

– Olio extra vergine di oliva g 15 (tre cucchiaini)

DOPO CENA

Tisana di finocchio dolce (una tazza)



VENERDI

COLAZIONE

Yogurt da latte magro (g 125 un vasetto), un cucchiaio di bastoncini di frumento integrale, due kiwi tagliati a

fettine, una tazza calda di orzo o di tè verde

SPUNTINO MATTINA

Spremuta fresca di due arance (un bicchiere)

PRANZO

– Insalata di verza con pepe nero (porzioni libera)

– Pollo al cartoccio (Donna g 120 / Uomo g 130) con limone e salvia

– Cipolle al forno (porzione libera)

– Pane integrale (Donna g 70 / Uomo g 80)

– Olio extra vergine di oliva g 15 (tre cucchiaini)

MERENDA

Frutta fresca di stagione a piacere (g 150)

CENA

– Pinzimonio di sedano e peperoni rossi e gialli (porzione libera)

– Ricotta fresca di mucca (Donna g 120 / Uomo g 130)

– Zucchine e carote lessate (porzione libera) condite con aceto balsamico

– Pane integrale (Donna g 60 / Uomo g 70)

– Olio extra vergine di oliva g 10 (due cucchiaini)

DOPO CENA

Tisana di finocchio dolce (una tazza)



SABATO

COLAZIONE

Yogurt da latte magro (g 125 un vasetto), un cucchiaio di bastoncini di frumento integrale, due kiwi tagliati a

fettine, una tazza calda di orzo o di tè verde

SPUNTINO MATTINA

Frutta fresca di stagione a piacere (g 150)

PRANZO

– Insalata di pomodori con origano (porzione libera)

– Tagliata di carne al rosmarino (Donna g 120 / uomo g 130)

– Patate al cartoccio (Donna g 200 / Uomo g 220)

– Olio extra vergine di oliva g 15 (tre cucchiaini)

MERENDA

Una tazza di macedonia di frutta fresca di stagione al limone

CENA

– Insalata di sedano, pomodori, cipolle (porzione libera)con due cucchiai di mais

– Tonno al naturale (Donna g 100 / Uomo g 120)

– PeperonI gialli e rossi grigliati con capperi (porzione libera)

– Pane integrale (Donna g 60 / Uomo g 70)

– Olio extra vergine di oliva g 15 (tre cucchiaini )

DOPO CENA

Tisana di finocchio dolce (una tazza)



DOMENICA

COLAZIONE

Yogurt da latte magro (g 125 un vasetto), un cucchiaio di bastoncini di frumento integrale, due kiwi tagliati a

fettine, una tazza calda di orzo o di tè verde

SPUNTINO MATTINA

Frutta fresca di stagione a piacere ( g 150)

PRANZO

– Insalata croccante di sedano, carote e finocchi (porzione libera)

– Linguine integrali (Donna g 70 / Uomo g 80) con vongole

– Pomodori grigliati con olio e prezzemolo (porzione libera) o fagiolini verdi lessati (porzione libera) con

maggiorana

– Olio extra vergine di oliva g 15 (tre cucchiaini)

MERENDA

Due fette di ananas (g 150)

CENA

– Dadolata di peperoni, pomodori e cipolle (porzione libera)

– Frittata con porri (due uova)

– Pane integrale (Donna g 60 / Uomo g 70)

– Olio extra vergine di oliva g 15 (tre cucchiaini)