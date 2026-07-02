La crema dopo lo struccaggio, il passaggio che nessuno dovrebbe saltare

Struccarsi non significa automaticamente avere la pelle pulita. Gli struccanti, siano essi bifasici, oli, acque micellari o latti detergenti, sono formulati per sciogliere il trucco, ma possono lasciare residui sulla pelle. Per questo motivo, dopo aver rimosso il trucco, è indispensabile detergere il viso con un prodotto specifico e acqua fresca.

Ma il passo successivo, quello che molti trascurano, è altrettanto cruciale: la crema idratante. Dopo la detersione, la pelle ha bisogno di essere riequilibrata, idratata e nutrita. Non è un optional, è una necessità. La detersione, anche la più delicata, altera il film idrolipidico che protegge la pelle, e senza una crema idratante la barriera cutanea rimane esposta e vulnerabile. Il risultato è una pelle che si disidrata, perde elasticità e, con il tempo, mostra i segni dello stress quotidiano.

La detersione altera il pH e la barriera cutanea (e la crema la ripristina)

La pelle ha un pH naturalmente acido, intorno a 5,5. La quotidiana azione di detersione altera la composizione lipidica della pelle, ne modifica il pH e indebolisce le sue difese naturali. In pratica, ogni volta che ti lavi il viso, la barriera cutanea subisce un piccolo trauma. Se non la aiuti a riprendersi, la pelle si disidrata, diventa sensibile e si irrita. La crema idratante, applicata subito dopo la detersione, ha il compito di ripristinare l’equilibrio del pH, rinforzare la barriera e trattenere l’acqua negli strati superficiali della pelle.

È come se la crema sigillasse l’idratazione che la detersione ha sottratto. Senza questo passaggio, la pelle rimane esposta, si secca e perde elasticità. Con il tempo, questa abitudine può portare a secchezza, sensibilità e segni prematuri di invecchiamento. La crema, insomma, non è un vezzo, ma un gesto di prevenzione.

La regola pratica: applicare la crema a pelle ancora umida (e il contorno occhi non si dimentica)

La crema idratante va applicata subito dopo la detersione, quando la pelle è ancora leggermente umida. In questo modo, l’acqua residua aiuta la crema a penetrare più in profondità e a trattenere l’idratazione più a lungo. Il contorno occhi, se necessario, va applicato prima della crema viso, seguendo lo stesso principio. La scelta della crema dipende dal tipo di pelle: per le pelli secche, una crema più ricca e nutriente; per le pelli grasse, una texture leggera e non comedogenica. Ma il gesto, quello di applicare la crema dopo esserti struccata, non è negoziabile.

Non importa se sei stanca o di fretta: quei pochi secondi che dedichi alla pelle prima di andare a dormire sono l’investimento più importante per la salute del tuo viso. Perché la pelle, come il corpo, ha bisogno di essere curata. E la crema, dopo lo struccaggio, è il primo passo per farlo. Con la costanza, la pelle ringrazierà: sarà più elastica, più luminosa e più resistente agli stress quotidiani.