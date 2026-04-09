La chioma si accorcia, l’anima si alleggerisce: il taglio dell’estate che non conoscevi

La soluzione non è un taglio drastico, ma un taglio pensato. Il vero protagonista della bella stagione non è il caschetto severo né il pixie impaziente. È il wolf cut, la versione moderna e disordinata dello shag anni Settanta, che sta spopolando tra le star e nei saloni di tendenza. Non è un taglio per tutte, ma chi lo sceglie non torna più indietro. Scalato, sfilato, con frangia leggera e tanta leggerezza, regala movimento e volume senza richiedere ore di styling. E la sera, basta un po’ di spray al sale e via.

Perché il wolf cut funziona anche con il caldo

Il wolf cut è l’erede dello shag, ma più versatile. Si adatta a tutti i tipi di capello: lisci, mossi, ricci. Non chiede precisione, anzi, più è sfilato e più è bello. Le lunghezze si scalano in modo irregolare, la frangia è aperta, quasi a tendina, e il risultato è una chioma che sembra mossa dal vento anche quando non c’è. Perfetto per l’estate perché asciuga in fretta, non appesantisce e si sistema con le dita. Niente phon, niente piastra. Un po’ di mousse o di crema modellante, e via. Inoltre, le scalature permettono ai capelli di respirare, riducendo il sudore sulla nuca. Chi ha i capelli fini troverà volume, chi li ha spessi troverà leggerezza. L’unica accortezza è trovarlo un parrucchiere che sappia lavorare con le forbici a sfilo, non con il rasoio. Perché il wolf cut non è un taglio da improvvisare.

Come chiederlo e come mantenerlo senza stress

In salone, non chiedere un taglio scalato. Chiedi un wolf cut, magari mostrando una foto di Miley Cyrus o di Billie Eilish, che lo portano da tempo. La frangia deve essere lunga, quasi fino all’attaccatura delle sopracciglia, e le punte devono sembrare sfilacciate. Il dietro va lasciato più corto, ma senza creare un gradino netto.

Una volta a casa, il segreto è usare pochi prodotti: uno spray texturizzante per dare movimento, un olio leggero sulle punte per domare l’effetto crespo. Niente spazzole, meglio le dita o un pettine a denti larghi. Con il wolf cut, la piega si fa da sola. E l’estate, improvvisamente, diventa più leggera.