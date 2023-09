La Casa Reale annuncia l’arrivo della principessa Ariane in Italia: dove si trova adesso

La principessina olandese è pronta per iniziare la sua avventura nel Bel Paese: ecco dove passerà i suoi prossimi due anni.

E’ cominciata pochi giorni fa la nuova esperienza formativa della terzogenita del Re Willem-Alexander e della Regina Maxima d’Olanda. La Principessa Ariane ha scelto l’Italia per completare gli studi scuola superiore, dove vi rimarrà per ben due anni, al termine dei quali otterrà l’ambito Baccalaureato Internazionale per poi iscriversi all’Università.

Lo stesso percorso formativo è stato intrapreso anche dalla sorella maggiore, Alexa, che ha da poco ottenuto il suo diploma presso l’UWC Atlantic college della Scozia, come la futura Regina di Spagna, Leonor, e da quest’anno lo stesso istituto sarà frequentato dalla sorella Sofia. La primogenita intanto è entrata all’Accademia militare dove rimarrà per tre anni, proprio come ha fatto il padre. Infatti il sovrano di Spagna è a capo delle forze armate e come tale deve conseguire un’ottima preparazione militare. La principessina olandese però ha scelto l’Italia per conseguire il suo diploma.

L’avventura italiana della Principessa Ariane

La Principessa Ariane ha da poco compiuto sedici anni e ha preso la decisione di lasciare i Paesi Bassi, dove è nata e cresciuta per proseguire gli studi in Italia. Una scelta simile a quella presa dalla sorella Alexia, che pochi mesi fa ha ottenuto il Baccalaureato Internazionale presso l’UWC Atlantic College della Scozia.

La scuola fa parte degli United World Colleges, una rete costituita da 18 istituti sparsi in tutti il mondo. E la terzogenita della coppia regnante d’Olanda ha scelto la sede di Trieste, che accoglie ogni circa 180 studenti. Il campus, situato a pochi chilometri dal confine con la Slovenia, costituisce un vero e proprio villaggio dove si possono svolgere attività extracurriculari di ogni genere, dai lavori sociali al volontariato. Insomma, la principessina avrà modo di seguire le sue passioni e al tempo stesso esplorare la città e il Bel Paese.

Trattandosi di una scuola internazionale, tutte le lezioni sono svolte in inglese e il corso scelto dalla reale ha una durata biennale per un costo totale di 40 mila sterline. Quindi, non proprio alla portata di tutti. Una particolarità di questi collegi riguarda la modalità di ammissione, in quanto viene fatta esclusivamente in forma anonima. Questo per non influire in alcun modo sulla decisione finale di chi far entrare o meno nel collegio. Data la scelta di Ariane di studiare a Trieste, probabilmente tra due anni ci sarà una nuova principessa in grado di parlare italiano!