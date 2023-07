La borsa a secchiello: una tendenza intramontabile

Chi è appassionato di moda sa bene che ogni anno le tendenze cambiano, ci sono capi di abbigliamento e accessori che, col tempo, vengono reinterpretati e riproposti sotto nuova luce.

Tante altre volte, invece, ci si è trovati dinanzi al fascino di classici intramontabili, accessori capaci di resistere al tempo, alle tendenze e alle mode del momento per diventare veri e propri capi evergreen, capaci di adattarsi allo scorrere del tempo, degli stili, dei trend.

Si tratta di accessori irrinunciabili, che non possono mancare nell’armadio di una donna che ama essere alla moda e allo stesso tempo, distinguersi con i grandi classici dello stile.

Tra questi, senza dubbio, merita una menzione speciale la borsa a secchiello, un’icona di fascino che ha resistito alle mode e alle stagioni, rimanendo un must-have nel guardaroba di molte donne.

Tantissime aziende, ogni anno, ne propongono collezioni nuove, realizzate con diversi materiali e colori. Iconica la borsa secchiello ETRO, caratterizzata da stampe Paisley o disegni geometrici e materiali pregiati, che ne esaltano l’unicità.

La borsa bucket ha origini piuttosto lontane e la sua funzione era più che altro di natura pratica: fu concepita, infatti, per spostare le bottiglie di champagne. Col tempo, poi, si è evoluta ed è stata declinata nei materiali più disparati, dalla borsa in rafia alla borsa secchiello in pelle o rattan. I materiali naturali, in ogni caso, sono quelli maggiormente usati, proprio per rimanere fedeli alla sua versione originale.

Come si è evoluta nel tempo

Nonostante il suo aspetto più casual, la borsa a secchiello è stata reinterpretata da molti designer di moda di fama internazionale. Case di moda di lusso hanno presentato versioni esclusive di questa borsa, utilizzando materiali pregiati e aggiungendo dettagli sofisticati. Ciò ha conferito alla borsa a secchiello un appeal ancora maggiore e l’ha resa un’icona di stile riconosciuta a livello mondiale.

Per gli amanti dei materiali naturali e della sostenibilità, in più, questo modello si presta come alternativa molto valida. La maggior parte di queste borse, infatti, sono realizzate con materiali come la rafia, il rattan, ma anche l’eco-pelle e i tessuti.

La semplicità e versatilità di questo modello di borsa si è conservato nonostante lo scorrere del tempo, l’avvento di nuove mode tendenze, proprio grazie alla capacità delle maison di reinterpretare un modello nella sua versione classica in diverse declinazioni sempre al passo con i trend del momento.

Perché è un classico che non tramonta mai

Uno dei motivi per cui la borsa a secchiello è una tendenza intramontabile è la sua versatilità. Può essere abbinata con vari outfit, sia casual che eleganti.

Con un abito leggero e una camicia di lino, aggiunge un tocco chic al look, specie se si sceglie una borsa secchiello piccola. Ma esistono anche delle versioni più pratiche, da indossare anche con un paio di jeans e una maglietta bianca o una camicia in denim, come la borsa secchiello grande o la borsa secchiello tracolla.

Ciò che l’ha resa eterna, dunque, è da ricercarsi principalmente nella sua praticità e nella possibilità di utilizzarla in ogni circostanza. Che si tratti di una gita fuori porta, al mare, o in città, per l’aperitivo, ma ancora un’escursione tra le colline, la borsa a secchiello è un mix di comodità ed eleganza che si sposa con lo stile di ogni donna.