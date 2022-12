Kourtney Kardashian e Travis Barker incoronati coppia dell’anno!

Il loro amore appassiona milioni di fan e dalla proposta di matrimonio alle nozze da favola a Portofino, Kourtney Kardashian e Travis Barker non smettono di incassare consensi. L’ultimo è un vero e proprio riconoscimento all’unione che da mesi tiene banco sulle copertine delle cronache rosa americane, assegnato ai coniugi vip da The Lyst: coppia dell’anno 2022! Ecco il motivo…

Perché Kourtney Kardashian e Travis Barker sono coppia dell’anno

Foto Instagram | @kourtneykardash – Kourtney Kardashian e Travis Barker, proposta di matrimonio

Regina e re dell’anno secondo The Lyst, Kourtney Kardashian e il suo maritino Travis Barker sono in testa alla classifica di The Lyst tra i piccioncini vip oltreoceano.

Incoronati “coppia dell’anno” per il 2022, i coniugi sono tra i più osservati e paparazzati sui red carpet di mezzo mondo e il loro amore da favola va di pari passo con uno stile inconfondibile che li ha resi unici e super ammirati!

Kourtney Kardashian e Travis Barker, scrive The Lyst sono diventati famosi insieme per i loro look punk da capogiro, indossando marchi come Raf Simons, Maison Margiela e Olivier Theyskens. Ma non è solo questo a renderli speciali icone fashion dell’anno...

Dopo essersi fidanzati nell’ottobre 2021, i due si sono sposati ad aprile con una cerimonia “non ufficiale” nel cuore di Las Vegas, poi sigillata con il rito civile celebrato sotto il cielo di Santa Barbara. Ma è stato il loro sontuoso matrimonio italiano a catalizzare attenzioni su attenzioni sotto l’esclusiva regia di Dolce & Gabbana.

Un vero e proprio evento mediatico che ha generato 8 milioni di visualizzazioni su TikTok con l’hashtag dedicato alle nozze, #kourtneykardashianwedding, portando alla celebre maison italiana un aumento del volume di ricerche del 114% nei giorni successivi alla cerimonia (complice anche lo straordinario abito della sposa)!

Kourtney Kardashian è diventata la moglie di Travis Barker a Portofino e le rispettive famiglie hanno “sfilato” per l’occasione indossando capi d’abbigliamento che sono vere e proprie opere d’arte. Dal clan Kardashian a quello del batterista dei Blink-182 – giunto in Italia con i figli Landon Asher, Alabama Luella, nati dal precedente matrimonio con l’ex Miss America Shanna Moakler, e la figlia di quest’ultima, Atiana Cecilia De La Hoya – una schiera di invitati famosissimi ha preso parte all’unione romanticissima dei due.