Kim Kardashian in visita al Vaticano con Kate Moss

Kim Kardashian è sbarcata a Roma per dar vita a un progetto molto speciale in compagnia di Mario Dedivanovic e Chris Appleton, il make up artist e il parrucchiere di fiducia della celebrità, immancabilmente presenti al fianco di Kim. Che cosa abbia in mente la maggiore delle sorelle Kardashian, non ci è dato sapere, certo è che l’ex moglie di Kanye West sia rimasta totalmente stregata dalla bellezza di Roma. Tra scatti ai piedi del Colosseo, passeggiate tra le antiche rovine e una visita al Vaticano, sembra che Kim Kardashian si stia godendo appieno il suo soggiorno romano.

Kim Kardashian in bianco per la visita ai Musei Vaticani

Infradito celesti, shorts e una maglietta a maniche lunghe, la fondatrice di Skims si aggira tra le strade di Roma sfoggiando un look impeccabile, anche se forse non esattamente ideale per camminare tra antichi reperti e terreni accidentati. Mentre, per la visita ai Musei Vaticani e alla Basilica di San Pietro, Kim Kardashian non rinuncia a un attillato abito bianco, tutto pizzi e trasparenze, con scollatura e sandalo con tacco, insieme all’amica, Kate Moss, che sfoggia un look decisamente più sobrio, con spalle coperte e giacca nera.

Leggi anche: SKIMS DI KIM KARDASHIAN FIRMA UNA COLLEZIONE PER LA SQUADRA OLIMPICA USA

Kim e Chris Appleton innamorati di Roma

“Roma sta diventando velocemente una delle mie città preferite: storia e panorami mozzafiato” dichiara sui social Chris Appleton, che ha condiviso una serie di stories davanti alla Fontana di Trevi, in Piazza di Spagna e naturalmente nello splendido contesto della Cappella Sistina. Ancora non sappiamo quanto a lungo Kim e la sua troupe soggiorneranno nella capitale, ma certo è che Roma sarà protagonista del prossimo progetto della star. In attesa di ulteriori rivelazioni, non ci resta che seguire Kim Kardashian e i suoi fedelissimi tra le strade di Roma.