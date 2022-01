Solidali con Katy Perry per il vizio disgustoso di Orlando Bloom

Ebbene sì, se siete tra le fan che sognano di passare la vita con quel sex symbol di Orlando Bloom, sappiate che ci sono delle cose che potrebbero non piacervi. Come le sue cattive abitudini, ad esempio, raccontate in un’intervista dalla fidanzata Katy Perry. La quale ha svelato il suo peggior vizio.

“Ama il filo interdentale e infatti ha dei denti brillanti. Per carità, ringrazio Dio, tanti partner non lo usano ed è disgustoso, ma lui lo lascia ovunque!”, ha dichiarato.

Se la corretta igiene orale è sicuramente una buona abitudine da seguire, ai microfoni di “Heart Breakfast”, la cantante ha però affondato il colpo chiarendo che Orlando smette di pensare all’igiene appena finita la pulizia dei denti.

Infatti la povera Katy ha confessato di trovare mucchietti di filo interdentale usato in tutta la casa e anche oltre (immaginiamo cosa ha lasciato nella camera d’albergo quando sono stati a Venezia)! Non solo in bagno, ma nei posti più inusuali: “Dal mio lato del letto, in macchina o sul tavolo della cucina. Insomma, ovunque… Eppure ho fatto del mio meglio per educarlo!”, ha concluso la popstar con una battuta. Si attende ora la replica del diretto interessato, che già tempo fa si era lasciato sfuggire un’ironica confessione a proposito della compagna…