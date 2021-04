Orlando Bloom ha parlato, senza peli sulla lingua, della sua vita sessuale con la compagna Katy Perry, facendo una battuta che ha suscitato un certo scalpore, soprattutto negli Stati Uniti.

Più nello specifico, in una intervista rilasciata al The Guardian, il celebre attore ha confessato (ironicamente) che lui e la sua compagna Katy hanno limitato la loro attività sessuale da quando hanno dato il benvenuto alla figlia Daisy Dove lo scorso agosto.

“Quante volte faccio sesso con la mia compagna? Non abbastanza, ma bisogna tener conto che abbiamo appena avuto una bambina”.

Orlando Bloom: “Il sesso con Katy Perry? Non abbastanza”

Nel corso dell’intervista Orlando Bloom ha parlato delle sue attività sportive, del lavoro, della sua dieta. E, naturalmente, della super intesa con la pop star Katy Perry e della loro figlia Daisy Dove, nata ad agosto.

L’attore ha raccontato del suo primo bacio, della terribile caduta dal quarto piano (rischiava di non poter più camminare), quando aveva soltanto 20 anni.

Poi, alla domanda così diretta del suo intervistatore: “Quanto spesso fai sesso?” . Orlando ha risposto, in modo altrettanto diretto e ironico: “Non abbastanza”.

Si parla di un matrimonio segreto

Ultimamente alcuni rumors insistenti parlano anche di un presunto matrimonio segreto tra Orlando Bloom e Katy Perry.

Page Six infatti ha pubblicato alcune foto in cui Katy sfoggia una fede all’anulare sinistro e non più l’anello di fidanzamento. Questa sarebbe la prova madre del presunto matrimonio tra la cantante e l’attore.

I due si sarebbero dovuti sposare l’estate scorsa in Giappone, poi l’emergenza Coronavirus li ha costretti a rimandare.

La storia d’amore tra Orlando Bloom e Katy Perry

Ricordiamo tutte gli albori della storia d’amore tra Orlando Bloom e Katy Perry. I due hanno iniziato la loro conoscenza nel 2016. Si sono invece allontanati nel 2017 ma, per la gioia dei fan, l’anno successivo, grazie a un viaggio alle Maldive, tra i due si è riaccesa la fiamma della passione.

Sia Orlando che Katy sono già stati sposati: lei con Russell Brand, dal 2010 al 2012. Lui invece è stato sposato con Miranda Kerr, dal 2010 al 2013.

Nel febbraio 2019 è poi arrivato il fidanzamento ufficiale (con tanto di anello e annuncio social): “Full Bloom” aveva scritto la cantante sul suo profilo Instagram.

Infine, nell’agosto 2020, è arrivata la loro Daisy Dove.