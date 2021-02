Katy Perry è mora di nuovo e i suoi capelli sono lunghissimi

Katy Perry mora è una meraviglia, nonostante lo sia per poco. In realtà, è bellissima anche bionda, ma in occasione di una apparizione al late night show condotto da Jimmy Kimmel, la cantante si è divertita a giocare con una parrucca.

Il look di Katy: mora per una notte

La cantante 36enne ha postato sui social degli scatti e un video dove appare al top. Merito di un abito con stampa a farfalle e, come dicevamo, una parrucca che almeno per una sera le ha donato una lunga chioma mora.

Il look scelto da Katy Perry ricorda molto quelli di Kim Kardashian: le extension, infatti, sono davvero ultra lunghe. Arrivando addirittura a sfiorarle la vita.

Non è il primo “colpo di testa”

Katy Perry comunque ci ha abituato a questi piccoli (o non troppo) colpi di testa: in occasione dell’uscita di Witness, la pop star aveva ci aveva dato un taglio: con un pixie cut biondo platino. Anche in quell’occasione, ovviamente, era splendida.

Katy Perry e l’amore per le parrucche

Quello di Katy nei confronti delle parrucche, comunque, è vero amore. Non solo per le apparizioni televisive. Per il nuovo album, Smile, la neomamma (ha da poco avuto un figlio con il compagno, Orlando Bloom) ha giocato molto con i cambi di look creati con le parrucche.

È già tornata bionda

A poche ore dal cambio di look, Katy Perry ha poi postato delle stories su Instagram dove rimuoveva la parrucca. “È tutto falso!”, ha scritto la cantante. Peccato.