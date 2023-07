Katia Pedrotti, il costume (nero) è molto particolare: sempre più icona di stile

I fan di Katia Pedrotti sono impazziti per il suo costume: avete visto che meraviglia? Sarà sicuramente il must dell’estate.

L’ex star del Grande Fratello non smette mai di avere tutti gli occhi puntati su di sé. Questa volta ad attirare l’attenzione sono state alcune foto che la Pedrotti si è scattata al mare e che la ritraggono con indosso un bikini. Il costume sfoggiato dalla bella Katia ha incuriosito parecchie persone sui social.

Sono passati ormai parecchi anni dal momento in cui ha fatto la sua prima apparizione in tv. Era il 2004 quando una giovanissima Katia ha preso parte al Grande Fratello, il celebre reality show condotto da Barbara D’Urso. Quell’anno si è aggiudicata il terzo posto nella classifica finale, dopo il secondo classificato Patrick Ray Pugliese e la vincitrice Serena Garitta.

Oggi tutti la conoscono, non solo per la sua partecipazione al celebre reality ma anche per la sua carriera, che la nota artista ha costruito anno dopo anno. Molto famosa sui social, qui è un’influencer a tutti gli effetti e collabora spesso con noti brand italiani ed estari. Proprio sul web di recente è apparsa una foto che ritrae la bella Katia al mare, mentre si rilassa insieme a tutta la sua famiglia. Impossibile non notare il costume che l’influencer ha sfoggiato per l’occasione.

Katia Pedrotti, con quel costume detta moda anche al mare

Si tratta di un bikini che la Pedrotti ha scelto di indossare per passare alcuni giorni di relax al mare. Dalle foto pubblicate sui social si vede il costume intero di colore nero, caratterizzato da alcuni dettagli che lo rendono unico e di grande tendenza. In particolare, ha delle trasparenze sul busto e un gioco di incroci sulla scollatura e sulle bretelle.

Il bikini è piaciuto parecchio alle followers della Pedrotti, a giudicare non solo dalla quantità di like ma anche dalla valanga ci commenti che l’influencer ha ricevuto. Si tratta di un modello firmato Aquaviva Moda, un brand 100% italiano che realizza costumi da bagno eleganti e super raffinati.

Nata a Milano nel 1978, Katia è la star del momento. I fan più affezionati la ricorderanno al Grande Fratello nell’edizione del 2004 anche perché è proprio lì che ha conosciuto quello che poi sarebbe diventato il compagno della sua vita: Ascanio Pacelli. I due si sono innamorati sotto le telecamere e, una volta fuori dalla casa più spiata d’Italia, si sono sposati e hanno messo in piedi una splendida famiglia.