Kate Middleton, la duchessa più elegante d’Europa, ci ha fatte innamorare un’infinità di volte dei suoi look e anche ieri ci ha lasciato di nuovo senza parole con un abito gold di Jenny Packham.

Kate ha infatti partecipato alla prima mondiale dell’ultimo James Bond, No time to die, alla Royal Albert Hall insieme al marito, al principe Carlo e a Camilla. E non è certo passata inosservata.

Look tutto dorato, omaggio a Goldfinger o lezione di stile?

La duchessa ha scelto un abito sfarzoso di una delle sue stiliste preferite, che ricorda forse involontariamente uno dei più famosi 007, Missione Goldfinger, e che l’ha resa la stella più luminosa della serata. Lo scollo è profondo e le spalle sono strutturate in questo tripudio di oro e decorazioni, mentre le maniche sono aperte scoprendo le braccia in un effetto mantello super chic. Morbido sui fianchi, sottolinea il punto vita stringendosi in un ricamo tono su tono, che valorizza le forme della Middleton in modo estremamente raffinato.

Forse siamo abituate a vederla più sobria, ma questo look è semplicemente strepitoso! Non è un caso che sia stata eletta regina d’eleganza e che ci siano orde di imitatrici – le cosiddette RepliKate – pronte a copiare ogni suo outfit. Dobbiamo aspettarci un autunno d’oro?

Kate, duchessa del cappotto e delle giacche perfette

Per questo autunno appena iniziato non possiamo che prendere ispirazione da Kate Middleton e dai suoi cappotti meravigliosi. Lei, la duchessa della giacca e del capo spalla, ci ha mostrato come si porta un cappotto, giocando con gli outfit, i colori e le fantasie.

Foto Getty Images | Samir Hussein | WireImage

Dal classico tweed inglese al turchese, dal rosso natalizio (o forse romantico) del suo stilista del cuore Alexander McQueen al coprispalla bianco delicato e soave. Corti, lunghi, al ginocchio…come li porta lei, nessuna mai!

Alexander McQueen: uno stilista per tutte le occasioni

Se c’è uno stilista alla sua Altezza, è proprio il caso di dirlo, è Alexander McQueen che proprio come Kate ha saputo piegare la moda ai suoi desideri. A più di dieci anni dalla sua scomparsa, la duchessa di Cambridge continua a scegliere quesa griffe che la fa essere sempre la royal lady più splendida.

Foto Getty Images | Max Mumby/Indigo

Come dimenticare l’abito da sposa, firmato Sarah Burton incredibile che l’ha fatta entrare nella famiglia più importante d’Inghilterra. Non solo, la Middleton ama a tal punto McQueen da “riciclare” i suoi abiti in più di un’occasione, scelta inusuale ma sicuramente top!

Kate lancia vere e proprie mode ma non dimentica la tradizione

Il look di Kate è 100% british con un’attenzione tutta speciale alla tradizione, ma con quel pizzico di estro che la rende unica. Prima di lei solo Diana aveva saputo stravolgere la moda Royal con abiti strepitosi e non è un caso che proprio a lei si è più volte ispirata la nuova duchessa.

Photo by Daniel Leal-Olivas – WPA Pool/Getty Images

Ma sono tanti gli outfit che ha lanciato in questi anni, innovativi e moderni, come il look scouty chic perfetto per le giornate all’aria aperta. Anche se noi la amiamo soprattutto perché ha sdoganato finalmente il maglione natalizio ricamato e decorato.

L’abilità di Kate? Creare look chic e low cost

Se pensiamo a principesse, regine e duchesse è impossibile credere che siano proprio come noi in fatto di moda, e invece a rendere speciale la Middleton è proprio questo: chiunque può ispirarsi a lei e sentirti un’Altezza Reale!

In più di un’occasione, infatti, ha sfoggiato look eleganti a basso costo, indossando sneakers basse e scegliendo marchi abbordabili. Lo stile casual chic che l’ha resa famosa comprende anche la scelta di un abito Zara per il matrimonio della sorella Pippa.

Foto Getty Images

Che dire, Kate è super cool e un’ispirazione per tutte, sia per chi sceglie di essere raffinata con abiti di lusso, sia per chi opta per una moda low cost senza però disdegnare l’eleganza. A conferma che si può essere top con qualsiasi cosa, se c’è lo stile.