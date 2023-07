Kate Middleton, qual è il suo profumo preferito? Aroma fresco e delicato da provare questa estate

Kate Middleton, il suo profumo preferito è l’anima della primavera: il prodotto è disponibile anche in Italia a un prezzo accessibile anche ai non-reali!

Kate Middleton, la celebre duchessa di Cambridge, è un’icona di stile impeccabile. Che si tratti di acconciature, abiti o makeup. E per quanto riguarda il profumo? Pare che il suo preferito abbia un aroma che è l’essenza stessa della primavera.

Il sito “What Kate Wore”, gestito da Susan Kelley, ha rivelato al mondo il nome della fragranza che affascina la duchessa: pare si tratti di Jo Malone Orange Blossom.

Kate Middleton ha una vera e propria passione per i prodotti di Jo Malone

Jo Malone è un marchio noto per le sue fragranze raffinate e sofisticate, e Kate Middleton pare essere un’amante accanita di queste creazioni, soprattutto della linea “Orange Blossom”. Si tratta di una fragranza molto agrumata e floreale, una miscela che mescola fiori di clementina e fiori d’arancia, abbracciati da note di lillà bianco e ninfee su una base di legno di iris e vetiver. Un aroma delicato ma deciso, che sembra rispecchiare a pieno la splendida Duchessa.

L’insieme crea una fragranza fresca, vivace e leggera, perfetta anche in estate. Le note delicate e pulite del profumo caratterizzano lo stile di Kate Middleton, che riesce sempre a stupire pur non eccedendo mai. Forse non tutti sanno che l’etichetta reale impone di non indossare profumi, questo per non rischiare di creare fastidi olfattivi agli altri durante gli impegni ufficiali. Pare, però, che quando Kate non è intenta a svolgere il suo ruolo istituzionale, non disdegni affatto le fragranze. Durante il suo royal wedding con il principe William, Kate ha infatti scelto le candele dello stesso marchio per deliziare gli ospiti.

Oltre a Orange Blossom, Kate Middleton pare alterni altre fragranze di Jo Malone, come fiori d’arancio, pompelmo ma anche mandarino, tutte altrettanto sofisticate ed eleganti. Il fatto che Kate preferisca fragranze leggere e fresche è un riflesso del suo carattere luminoso e vivace, che si sposa perfettamente con l’atmosfera gioiosa e colorata della primavera. Orange Blossom di Jo Malone sembra essere stata scelta per catturare l’essenza stessa di questa stagione.

Se si è alla ricerca di un profumo che incarna l’anima della primavera, l’Orange Blossom di Jo Malone è sicuramente la scelta perfetta. In Italia è possibile comprare il profumo tramite il sito ufficiale di Sephora Italia: 100 ml costano 63,00 euro.