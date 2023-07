Kate Middleton e non solo: cosa avrebbero fatto se non fossero diventate delle Royal

Le Royal come Kate Middleton oggi dominano i tabloid, ma quali sarebbero state le loro aspirazioni se non avessero incontrato un Reale?

Le intriganti vicende delle Royal Family europee ed extraeuropee attirano sempre l’attenzione delle riviste scandalistiche e del pubblico. Amori e tradimenti ma anche appuntamenti istituzionali sono all’ordine del giorno. Si pensi a Kate Middleton, sotto ai riflettori per gli impegni a cui ha dovuto presiedere, nonché la vita privata di cui si sta parlando assiduamente in quest’ultimo periodo, a causa di una presunta relazione extraconiugale da parte del suo consorte William.

Ma ci sono anche Letizia di Spagna, Mathilde del Belgio oppure Maxima d’Olanda, per citarne alcune. Donne che hanno scelto l’amore rinunciando ad una vita ‘normale’ e più tranquilla, abbracciando così i privilegi. Ma è vero che potrebbe accadere anche il contrario e la storia pullula di tali esempi: la principessa Mako del Giappone ha scelto di sposare un “uomo comune”, Kei Komuro, cedendo così i propri titoli imperiali; oppure il Principe Carl Philip di Svezia, a seguito di una lunga battaglia a Corte, ha seguito il suo cuore sposando l’ex modella Sofia Hellqvist.

Storie di vita in cui il minimo comune denominatore è il sacrificio, analizzato da entrambi i punti di vista. Ma tornando alle nostre protagoniste, alcune già Regine e altrettante in attesa di assumere il comando, chi sarebbero diventate se fossero rimaste semplicemente delle persone ordinarie?

Kate Middleton e le Royal europee, ecco le loro aspirazioni di vita se non fossero diventate ‘regali’

Donne incredibili, al fianco dei loro mariti, ligi al dovere per quanto destinatari di importanti privilegi. Per amore le loro consorti si sono private della riservatezza, nonché delle loro ambizioni, rinunciando alla carriera intrapresa fino a quel momento, probabilmente proseguita se non avessero incontrato un Principe o un Re. A riguardo, sono trapelate quelle aspirazioni di vita a cui non avrebbero mai rinunciato se non in nome di quel sentimento che travolge e conquista.

Difatti, si conoscono molto poco le loro vite prematrimoniali, spesso solamente accennate. Ad esempio, la Principessa del Galles, a seguito del diploma con ottimi voti, ha conseguito la laurea in Storia dell’Arte alla St. Andrew’s University. Si è poi lanciata nel mondo creativo, inizialmente nell’azienda di famiglia Party Pieces, negozio di articoli per le feste, e dopo come designer di gioielli presso Jigsaw.

Infine, poco prima della vita da futura regnante, sviluppa la passione per la fotografia che tuttora coltiva, scattando qualche immagine per la sua famiglia. Un altro talento mancato è Maxima Zorreguieta Cerruti, Regina d’Olanda e moglie di Re Guglielmo Alessandro. Una brillante carriera nel mondo finanziario, conseguendo la laurea in Economia e cominciando il suo percorso presso il Mercado Abierto Electronico SA, occupandosi di titoli e valute estere fino a raggiungere la Deutsche Bank, tra i leader mondiali del settore bancario.

Ha ricoperto ruoli molto prestigiosi quali Patrona Onoraria del G20 Global Partnership for Financial Inclusion oppure Sostenitrice Speciale dell’ONU per la Finanza Inclusiva e lo Sviluppo. Anche la Principessa di Danimarca, Mary Donaldson ha rinunciato ad una carriera favolosa. Laureata in Economia e Commercio nonché Giurisprudenza, ha lavorato presso diverse agenzie pubblicitarie come account executive fino a diventare consulente di progetto alla Microsoft Business Solutions, prima di incontrare Federico, il suo grande amore.

Inoltre vanta una certa esperienza nell’insegnamento come docente di lingua inglese presso una business school parigina. Abbiamo poi Letizia Ortiz, Regina Consorte di Spagna del marito Felipe, conosciuta come una vera star del giornalismo e del piccolo schermo. Ha lavorato per diversi quotidiani, canali e agenzie importanti quali EFE, la ABC e CNN+ nonché la trasmissione serale 24 Horas, divenendo il personaggio di punta, poco prima di divenire una Royal.

Un volto noto apprezzato dal pubblico prima e dai sudditi successivamente, continuando ad esercitare una grande influenza sull’opinione pubblica. Infine, come non menzionare Mathilde D’Udekem D’Acoz, Regina del Belgio. Laureatasi in Logopedia e Psicologia, prima di convolare a nozze con il Re Filippo ha esercitato la professione in uno studio, aperto all’età di soli 22 anni. Attualmente è Presidente Onorario dell’Unicef, rappresentando il Paese di cui è regnante. Storie intense e pienamente vissute di donne straordinarie con una carriera brillante alle spalle e un presente scelto con consapevolezze e dedizione.