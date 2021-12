Kate Middleton al settimo cielo: è nato il figlio della sua migliore amica

Natasha Archer, stilista e assistente personale di Kate Middleton nonché sua migliore amica, dà il benvenuto al suo secondo bambino che è nato a pochi giorni dal Natale. E condivide un dolce scatto di suo figlio Theo che incontra il suo fratellino. La foto è già diventata virale sui social, ed è stata scattata dal marito Chris Jackson, che è anche il fotografo ufficiale dei Windsor.

Inutile dire che la notizia diffusa dall’amica Natasha Archer ha riempito di gioia la duchessa di Cambridge che, si mormora, potrebbe diventare la madrina del nuovo nato. Ma sul nome del piccolo c’è ancora stretto riserbo.

Nello scatto postato da Chris, si vede il primogenito Theo, con una tutina a righe festosa nei colori natalizi bianco, verde e rosso, che accarezza dolcemente il fratellino infagottato nella culla.

La didascalia recita “Quando scendi al piano di sotto la mattina in cerca dell’Elfo Eddie e trovi un nuovo fratellino”. Theo è nato nel dicembre 2018, solo pochi mesi dopo il principe Louis, terzo figlio di Kate Middleton e William, e questa foto che lo ritrae ha ricevuto tantissimi apprezzamenti, seguiti dagli auguri per il nuovo arrivo in famiglia.