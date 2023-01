Jenna Ortega abbandona lo stile Mercoledì per la serata dei Golden Globes che la vede trasformarsi in una dea greca. La giovane attrice stupisce tutti con un look rivoluzionario rispetto al personaggio che l’ha resa popolare, indossando un fantastico abito lungo in chiffon plissé con strascico di Gucci, per la serata dei premi che celebrano il meglio della televisione e del cinema.

Una vera e propria rivoluzione rispetto alla tendenza del look gotico di Mercoledì, la protagonista della serie Netflix, firmata da Tim Burton. La giovane attrice non ha vinto nessun premio ma è riuscita lo stesso ad attirare le attenzioni dei media.

Lo stile rivoluzionario di Jenna

Un momento: non abbiamo parlato abbastanza di Jenna Ortega ai Golden Globes – Foto Instagram @nytstyle

Tutti si aspettavano una Jenna Ortega in stile gotico o comunque con un look non molto lontano da mercoledì. Ma la giovane star ha deciso di abbandonare completamente per l’occasione gonne a pieghe, giacche a righe e cravatte, affidandosi alla Maison Gucci.

L’abito, indossato per la sua prima volta sul red carpet, era sulla tonalità del rosa cipria e si caratterizzava per una gonna asimmetrica con un lungo strascico, maniche larghe, messe in evidenza dalle movenze di Jenna, e bustier incrociato sul torace che esaltava la sua silhouette.

Il tocco di eleganza finale è dato dai gioielli Tiffany & Co.: tre girocolli di diamanti, un braccialetto, sempre di diamanti, ed infine, anelli e orecchini scintillanti. A completare l’outfit le scarpe platform Jimmy Choo.

Look rivoluzionario anche nei capelli tenuti sciolti, per mettere in risalto il nuovo taglio scalato con la frangia a tendina. Make-up delicato dai colori tenui, al posto del trucco labbra dark che fa tanto tendenza.

Insomma, una versione più delicata e chic, di una star che ha saputo dimostrare un’altra versione di sè, rendendola protagonista dell’evento nonostante non abbia vinto nessun Golden Globe.