Jeans, è questa la temperatura giusta per la lavatrice: il tessuto rimarrà nuovo a lungo

Spesso si possono avere dubbi su come lavare i jeans in lavatrice: ecco come farlo per lasciare il tessuto nuovo.

In un guardaroba che si rispetti non possono mancare i jeans: donna, uomo, bambini, tutti hanno almeno un jeans. Sono un capo di abbigliamento versatile, che si abbina facilmente in modo sportivo o elegante, in base agli accessori scelti. Salva dall’imbarazzo di non sapere cosa mettere, è un capo resistente e va bene in tutte le stagioni, dalle più calde alle più fredde.

Il tessuto dei jeans è resistente, possono durare anche anni e per questo molte persone ne hanno addirittura un paio preferito. Non tutti i jeans però vanno trattati nello stesso modo: per poter mantenere il tessuto come nuovo, infatti, va fatta attenzione a come sono realizzati e solo dopo aver compreso questo, si potrà impostare il lavaggio in lavatrice migliore.

La temperatura giusta per la lavatrice per lavare i jeans e farli rimanere come nuovi

I jeans con applicazioni in stoffe delicate, dipinti o con decorazioni applicate (borchie, perline, patch), andranno lavati come capi delicati (anche al rovescio, se necessario). Pantaloni, salopette e giacche, robusti e non in tessuto elasticizzato, sono quelli indistruttibili ma che possono comunque logorarsi e sbiadirsi.

Una macchia può comunque rovinare il jeans (ad esempio di sangue, olio o erba). Per risolvere questo problema è importante effettuare un prelavaggio e poi procedere al lavaggio in lavatrice scegliendo la temperatura migliore per preservarne la qualità. Per i capi con macchie più ostinate e che vanno puliti in profondità, si può impostare la temperatura massimo a 30°.

Così si riduce la possibilità che il capo scolorisca. Controllare l’etichetta è comunque sempre l’operazione da fare per non rovinare i capi: qui sopra è indicata la temperatura massima da non superare oppure se il lavaggio deve essere necessariamente fatto a mano. Quindi, sempre meglio optare per lavaggi delicati e con acqua fredda per non sbiadire i capi ed evitare che si restringano.

Infine, un’ultima raccomandazione è quella di lavare i jeans da soli, cioè con altri capi in jeans, e sempre al rovescio, anche se non hanno applicazioni. L’asciugatura deve essere fatta all’aria, evitando l’asciugatrice. Il calore infatti potrebbe alterare il colore, restringere i capi o rovinarne il tessuto. Con queste accortezze circa il lavaggio in lavatrice e l’asciugatura dei jeans, i capi di abbigliamento sono salvi. Anche giacche in jeans o altri indumenti in questo materiale vanno trattati allo stesso modo.